مجيدكياني : هنر موسيقي ذاتا الهي و آسماني است

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر" به نقل از ستاد خبري حوزه هنري، دكتر مجيد كياني - نوازنده سنتور و مدرس دانشگاه - با اشاره به اينكه موسيقي هنر انتزاعي است، گفت: هنرموسيقي ذاتا الهي و آسماني است.

دكتر كياني با اشاره به موسيقي انديشمندانه وعامه پسند افزود: رسانه ها بايد دركنار پخش موسيقي عامه پسند ، به نوعي ازموسيقي متعالي و انديشمندانه نيز كه ساخت به مخاطبان مي دهد ، توجه كنند. بي توجهي به موسيقي موجب شده تا مردم در چند دهه اخبر درباره موسيقي شناخت كافي نداشته باشند.

وي با اشاره به موسيقي كلاسيك غرب گفت: در دنياي غرب بعد از رنسانس خودمحوري انساني ظهور كرد. موسيقي كلاسيك غرب ريشه هاي مذهبي دارد اما گويا اين خودمحوري انسانها ، به مرور دارد درجان كلام موسيقي ، خودش را نشان ميدهد.

دكتر كياني موسيقي كلاسيك را عالمانه و انديشمندانه خواند و افزود: موسيقي كلاسيك بيشتر جنبه انديشمندانه دارد اما موسيقي ما بيشتر موسيقي جان و دل است و غرب به هنر ما به صورت مقدس مقدس نگاه مي كند.

رضا مهدوي مدير ومركز موسيقي حوزه هنري در ادامه اين جلسه گفت: تمام هنرها ديني هستند چون خاستگاه آنها ازلياست واساس وماهيت موسيقي دستگاهي ايران هم ديني است.

وي تبليغات را عاملي براي گسترش موسيقي كلاسيك غرب خواند و افزود: براي موسيقي سنتي و سالم ما در هيچ دوره اي و حتي اين دوره تبليغات انجام نشده است و اگر رسانه ها ونهادهاي دولتي و خصوصي در زمينه موسيقي سنتي و سالم تبليغ كنند، در طي يك مدت نتيجه مثبتي حاصل خواهد شد.