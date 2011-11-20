به گزارش خبرگزاری مهر، سیدجواد حسینی، فعال و وابسته فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در چین در نشست بررسی وضعیت نشر در کشور چین با شااره به اتخاذ سیاست درهای باز کشور چین در سال‌های اخیر به منظور کسب سود حداکثری در این کشور گفت: تا قبل از برگزاری کنگره ششم حزب کمونیست سیاست نشر در چین شامل انتشار ارزان کتاب و ارائه رایگان و ارزان آن به مخاطبان بود، اما بعد از این کنگره و اتخاذ سیاست توسعه قدرت نرم صنعت نشر در چین مساله سودآوری صنعت نشر بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

وی ادامه داد: سیاست فرهنگی در کشور چین در حال حاضر به سمت اصلاح نگاه اقتصادی به حوزه فرهنگ پیش رفته است و مطمئن باشید که تا دو دهه آینده این کشور را به عنوان یک قدرت فرهنگی در این کشور خواهید شناخت که بازار قابل اعتنایی در حوزه کالاهای فرهنگی به خود اختصاص خواهد داد.

حسینی با اشاره به حمایت‌های جدی دولت چین در حوزه نشر از ناشران گفت: دولت چین در سیاست جدید خود برای فروش آثار ناشران چینی به کشورهای خارج از آن پاداش خواهد داد و جدای از این سیاستی اتخاذ شده است تا اقلیت‌های قومیتی در این کشور بتوانند از امکانات قابل توجهی برای انتشار آثارشان برخوردار شوند.

وی با اشاره به اینکه ترجمه آثار دینی در ذیل عنوان فعالیت نشر اقلیت‌ها در این کشور به سختی در دست انجام است، گفت: در کشور چین، تنها یک ترجمه از قرآن کریم وجود دارد و جز آن اجازه انتشار داده نشده است، اما ناشران ایرانی می‌توانند با سرمایه ‌گذاری روی حوزه نشر کودک و نوجوان به نتایج خوبی دست پیدا کنند.

وی همچنین با اشاره به فعالیت فرهنگی کشورهای مصر و چین در چین گفت: ناشر و فیلم‌ساز ایرانی برای نمایش یا ارائه اثر خود پول تقاضا می‌کنند، اما مصر و چین با اهدای رایگان آثارشان توانسته‌اند خود را به عنوان یک مقصد توریسم فرهنگی به چین معرفی کنند. کاش ما هم گاهی این احساس نیاز را در خودمان حس می‌کردیم که برای یک منفعت ملی می‌توان از برخی منافع شخصی گذشت.