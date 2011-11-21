خسروی روی "صندلی داغ" ننشست

به گزارش خبرنگار مهر، پیش تولید برنامه "صندلی داغ" از یک ماه پیش آغاز شده است و هنوز زمان تولید آن مشخص نیست. برنامه "صندلی داغ" کاری از گروه اجتماعی شبکه دو سیماست که به تهیه‌کنندگی علیرضا جلالی و کارگردانی حمید آخوندی از شبکه دو روی آنتن می‌رود.

برنامه "صندلی داغ" میزبان مهمانانی از حوزه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، هنری، اقتصادی، ورزشی، سیاسی و ... خواهد بود و موضوع‌های متنوع روز متناسب با هر یک از این حوزه‌ها را تحلیل و بررسی می‌‌کند.

این برنامه اجتماعی با طراحی لوگوی جدید با اجرای محمد جعفر خسروی روی آنتن خواهد رفت.

دیگر عوامل این برنامه عبارتند از کارگردان تلویزیونی: سعید فرامرزی، مدیر تصویر برداری: علیرضا بختیان و صدابرداری: فرهاد امامی.

پیش از این اجرای برنامه "صندلی داغ" را زنده‌یاد منوچهر نوذری، داریوش کاردان، امیرحسین مدرس و احمد نجفی بر عهده داشتند.

