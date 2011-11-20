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۲۹ آبان ۱۳۹۰، ۱۵:۴۹

دیکتاتور یمن:

قدرت را فقط به نظامیان واگذار می کنم! / مخالفانم مشتی راهزن هستند

قدرت را فقط به نظامیان واگذار می کنم! / مخالفانم مشتی راهزن هستند

دیکتاتور یمن با متهم کردن مخالفان به دخالت در طرح ترورش در چند ماه پیش اعلام کرد در صورت کناره گیری، قدرت را به نظامیان واگذار خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه میدل ایست آنلاین، "عبدالله صالح "در جمع اعضای گارد ریاست جمهوری یمن گفت: من آماده ام که از ریاست جمهوری به خاطر مصالح کشور کنار بروم، اما شما باقی خواهید ماند.

وی در برابر دیدگان پسرش احمد صالح افزود: اگر ما از قدرت کناره گیری کنیم قدرت را به شما واگذار می کنیم و شما ضامن امنیت کشور هستید.

دیکتاتور یمن با اتهام زنی به مخالفانش گفت: مخالفان راهزنانی بیش نیستند آنها اگر برنامه ای برای خود داشتند از پادگانهای خود برای آزار و اذیت مردم خارج نمی شدند.

وی گفت: از اینجا اعلام می کنم که نظامیان مخالف در حادثه مسجد النهدیین در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری(جایی که صالح به شدت زخمی و عازم عربستان شد) دخالت داشته اند همه را به پای میز محاکمه خواهم کشاند.

شایان ذکر است که این سخنان در حالی بیان می شود که نیروهای وابسته به رژیم یمن به سرکوب مردم مشغول هستند و عبدالله صالح سیاست وقت کشی را دنبال می کند.

کد مطلب 1464566

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