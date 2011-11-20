دو نوزاد در هر ساعت در استان بوشهر به دنیا می آید

کیامرث صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در هفت ماه امسال 10هزار و 674 نوزاد در استان متولد شده اند که نسبت به پارسال 61 صدم درصد کاهش داشته است.

وی درباره تعداد فوتیهای استان اظهارداشت: طی مدت یاد شده پنج هزار و 185 واقعه وفات در استان ثبت شده که 113 درصد بیشتر از پارسال بوده است.

مدیرکل ثبت احوال استان بوشهر اضافه کرد: در هفت ماه امسال تعداد ازدواجها با رشد شش درصدی نسبت به پارسال به هفت هزار و 390 واقعه رسید.

صالحی افزود: آمار طلاق نیز در این مدت به 988 واقعه رسید که نسبت به مدت مشابه سال پیش 92 صدم درصد افزایش داشته است.

