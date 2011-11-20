40 هزار متر مکعب مخزن ذخیره آب شرب در هرمزگان به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، مهندس هوشنگ ملایی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران بیان داشت: برای بهبود شرایط ذخیره آب 74 هزار و 500 متر مکعب مخزن در شهرهای استان در دست اجراست که از این میزان اجرا وبهره برداری از حجم 40 هزار متر مکعب مخزن ذخیره آب شرب قابل پیش بینی است.

وی با بیان اینکه امسال با بهره برداری از این حجم مخزن ذخیره آب در استان حجم کل مخازن تامین آب شرب در هرمزگان به 390 هزار متر مکعب می رسد، ادامه داد:علاوه بر طرح مذکور معاونت مهندسی وتوسعه آبفای هرمزگان طرح آبرسانی و تامین آب 26 شهر وجزیره را در برنامه دارد که با اجرای این پروژه ها تامین آب شرب استان در افق پنج تا 25 ساله محقق خواهد شد.

ملایی با اشاره به اینکه در این راستا استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری بخش خصوصی برای اجرای طرح های تامین آب شرب در برخی شهرهای استان در دستور کار است، اظهارداشت: در حال برنامه ریزی و اخذ مجوزهای مربوط به جذب سرمایه گذار بخش خصوصی هستیم.

وی عنوان کرد: پیش از این نیز پروژه های تامین آب در شهرهای رودان، میناب، پارسیان، بندر خمیر و جاسک اجر شده است.

وی در خصوص چگونگی اجرای پروژه های تامین آب در شهرهای مذکور افزود: تامین آب شهر میناب از طریق حفر و تجهیز دو حلقه چاه، تامین آب پارسیان از طریق خط محرم، تامین آب بندرخمیر از طریق منابع تامین آب بندرعباس، تامین آب فارغان از طریق حفر و تجهیز یک حلقه چاه، طرح اضطراری آبرسانی به جاسک از طریق تجهیز یک حلقه چاه و تامین آب رودان نیز از طریق حفر و تجهیز دو حلقه چاه در سالهای پیش اجرا شده است.