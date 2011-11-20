طرح دوچرخه شهری در بروجرد اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا مرادی ظهر یکشنبه در جلسه "دوچرخه به عنوان سالم ترین وسیله نقلیه" اظهار داشت: هدف از اجرای این طرح کاهش آلودگی و هزینه های گزاف ماشین های شخصی است.

وی افزود: برای این طرح باید تعداد دوچرخه مورد نیاز، مکان ایستگاه دوچرخه و اختصاص لاین برای عبور دوچرخه در خیابانهای پرتردد شهر مشخص شود.

رئیس شورای اسلامی شهر بروجرد تصریح کرد: این طرح در راستای سلامت مردم، حل مشکل ترافیک، حمل و نقل غیرموتوری و مقابله با کم تحرکی لازم و ضروری است.

مرادی ادامه داد: اجرای طرح دوچرخه شهری را بخش خصوصی یا شهرداری به عهده خواهد گرفت.

معاون خدمات شهری شهرداری بروجرد نیز در این جلسه گفت: به لحاظ مسائل زیست محیطی و تشویق و ترغیب مردم برای استفاده از دوچرخه این طرح خوب و مطلوب است.

منوچهر یوسفی با بیان اینکه بر روی این طرح باید کار کارشناسی انجام شود، تصریح کرد: در این زمینه باید فرهنگ سازی لازم صورت گرفته و همه زوایا در نظر گرفته شود.

وی ادامه داد: در تقاطع ها و به خصوص مکان هایی که وسیله نقلیه موتوری با دوچرخه تلاقی پیدا می کند باید ایمنی کار نیز لحاظ شود.

معاون خدمات شهری شهرداری بروجرد گفت: برای این طرح باید شهرداری ایستگاه را مشخص و معبری در سطح شهر برای این طرح با توجه به شرایط ایمنی و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی تعریف کند.