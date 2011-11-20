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۲۹ آبان ۱۳۹۰، ۱۶:۰۲

بهداشت روان باعث ایجاد آرامش می شود

بهداشت روان باعث ایجاد آرامش می شود

زاهدان - خبرگزاری مهر: معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گفت: بهداشت روان شناخت توانایی بالقوه افراد است و باعث ایجاد آرامش می شود مشروط بر اینکه فرد بتواند با استراتژای های معمول زندگی خود کنار بیاید.

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی طباطبایی ظهر یکشنبه در همایش بهداشت روان که در تالار بوعلی برگزار شد اظهار داشت: هدف از برگزاری این همایش آموزش مباحث روانشناختی به اقشار مردم است زیرا خود باوری افراد باعث بوجود آمدن آرامش خواهد شد.

وی تصمیم گیری، واقع نگری و اهداف معقول را عامل موفقیت در افراد بیان کرد و گفت: علیرغم اینکه  صنعت و تکنولوژی قدرت و ثروت افراد را افزایش داده ولی از نظر روانی امکان زندگی با صلح و آرامش را از افراد سلب نموده است.

وی افزود: شرط رسیدن به بهداشت روان رشد متعادل شخصیت است و بهداشت روان علمی برای بهتر زیستن افراد است که تمام زوایای زندگی را در بر می گیرد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان بیان داشت: بیماری ها عفونی، عوامل محیطی و اجتماعی از عوامل بوجود آمدن بیماری های روانی است.

وی با بیان اینکه 10 درصد بار کلی بیماری ها در دنیا مربوط به بیماری های روانی است گفت: حدود نیمی از اختلالات روانی قبل از سن 14 سالگی آغاز می شود و 20 درصد از کودکان و نوجوانان در جهان به اختلالات روانی مبتلا هستند.

وی افزود: اختلالات روانی یکی از برجسته ترین عوامل روانی در دنیا است.

در پایان این همایش  از همه فعالان عرصه سلامت روان با اهدا جوایز تقدیر شد.

کد مطلب 1464581

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