بهداشت روان باعث ایجاد آرامش می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی طباطبایی ظهر یکشنبه در همایش بهداشت روان که در تالار بوعلی برگزار شد اظهار داشت: هدف از برگزاری این همایش آموزش مباحث روانشناختی به اقشار مردم است زیرا خود باوری افراد باعث بوجود آمدن آرامش خواهد شد.

وی تصمیم گیری، واقع نگری و اهداف معقول را عامل موفقیت در افراد بیان کرد و گفت: علیرغم اینکه صنعت و تکنولوژی قدرت و ثروت افراد را افزایش داده ولی از نظر روانی امکان زندگی با صلح و آرامش را از افراد سلب نموده است.

وی افزود: شرط رسیدن به بهداشت روان رشد متعادل شخصیت است و بهداشت روان علمی برای بهتر زیستن افراد است که تمام زوایای زندگی را در بر می گیرد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان بیان داشت: بیماری ها عفونی، عوامل محیطی و اجتماعی از عوامل بوجود آمدن بیماری های روانی است.

وی با بیان اینکه 10 درصد بار کلی بیماری ها در دنیا مربوط به بیماری های روانی است گفت: حدود نیمی از اختلالات روانی قبل از سن 14 سالگی آغاز می شود و 20 درصد از کودکان و نوجوانان در جهان به اختلالات روانی مبتلا هستند.

وی افزود: اختلالات روانی یکی از برجسته ترین عوامل روانی در دنیا است.

در پایان این همایش از همه فعالان عرصه سلامت روان با اهدا جوایز تقدیر شد.