بزرگترین جشنواره حوزه هنری کشور سال آینده در کرمانشاه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر یکشنبه جلسه هماهنگی برگزاری بزرگترین و سومین جشنواره سال 1391 حوزه هنری مراکز استانهای کشور در محل سالن جلسات حوزه استاندار ی کرمانشاه برگزار شد.

استاندار کرمانشاه در این جلسه گفت: کرمانشاه موزه استعداد های مختلف در زمینه هنر و تولیدات هنری است و ما اگرتصمیم به انجام هر کاری در کرمانشاه بگیریم نهایت تلاش خود را بکار می گیریم که بهترینها را انجام بدهیم و بتوانیم آبروی کرمانشاه و کرمانشاهیان را حفظ کنیم.

مجید مصلحی، مدیرکل امور استانها و مجلس حوزه هنری کشور نیز در این جلسه تاکید کرد: این جشنواره در آخرین روزهای اردیبهشت ماه سال 1391در کرمانشاه و با حضور برجستگان رشته های مختلف هنری برگزار می شود.

وی حضور بیش از 600 مهمان از چهره های مطرح هنری کشور در سومین جشنواره آثار و تولیدات مراکز استانهای حوزه هنری الزامی دانست و گفت: آثار و نتایج مثبت این چشنواره بی نظیر کشوری ماندگار خواهد بود و هنرمندان مطرح کشور را با سوژه های ناب و استعداد های بی نظیر کرمانشاه آشنا کرده زمینه خلق آثار هنری گوناگون با منشاء کرمانشاه را فراهم می کند.