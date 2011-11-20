نخستین کتاب کمیته پژوهش ادکا منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این اثر توسط امیررضا اصنافی عضو کمیته مشاوران ادکا (انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران) در اختیار کمیته پژوهش قرار گرفت و الهه حسینی کارشناس ارشد علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی و عضو کمیته ترجمه ادکا آن را ترجمه کرد.

کتاب مذکور در دو بخش «مقدمه‌ای بر هیست سایت» و «راهنمای استفاده از نرم‌افزار هیست سایت» ترجمه و تنظیم شده و دارای نمایه است.

در همایش «کتابداران فردا» که در نهم آذر ماه 1390 برگزار می‌شود از کتاب «دستنامه نرم افزار هیست سایت: ابزار مدیریت استناد» رونمایی خواهد شد.