ترافیک و آبگرفتگی دو مشکل قدیمی روزهای بارانی

به گزارش خبرنگار مهر، قدیمی های شهرداری معتقدند آب آبرو می برد و هر چقدر بارش باران برای شهروندان زیبا و لذت بخش است مدیریت آبهای سطحی کاری سخت و طاقت فرسا است. کاری که با وجود زباله هایی که توسط شهروندان بی توجه به جوی های آب ریخته می شود و مشکلات شهرسازی در پایتخت دو چندان می شود.

ترافیک و آب گرفتگی ارمغان همیشگی باران برای شهر است اما انگار این موضوع از سوی مسئولان جای تامل دارد.

در حالی که بسیاری از شهروندان قبل از رسیدن به مقصد از کنارچند نقطه آب گرفته عبور کرده اند، محمد فیاض مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران می گوید: با وجود بارش شدید باران مشکلی در خصوص آبگرفتگی معابر نداشته ایم.

اوادامه می دهد: تیمهای عملیاتی ما از شب گذشته در سطح تمامی نواحی شهر تهران حضور دارند و مشکل خاصی در خصوص آبگرفتگی معابر وجود ندارد.

فیاض این احتمال را می دهد که با افزایش بارش باران در برخی از معابر دچار آبگرفتگی شود. هرچند تیمهای عملیاتی آمادگی هرگونه اقدامات پیشگیرانه را در این رابطه دارند.

سخنان فیاض در حالی مطرح می شود که همایون فتاحی،مدیر مرکز کنترل ترافیک شهرداری تهران می گوید: آب گرفتگی های در سطح شهر وجود داشت، مانند میدان هفت تیر و بزرگراه شهید صدر اما نسبت به رفع مشکل سریعا اقدام شد و مورد خاصی نبود که ترافیک را تشدید کند.

او ادامه می دهد: مرکز کنترل ترافیک از نخستین ساعات روز در آماده باش کامل قرار دارد و خوشبختانه با هماهنگیهای خوبی که صورت گرفته است امروز آب گرفتگی شدید و خاصی که منجر به ایجاد و تشدید ترافیک شود نداشتیم.

فتاحی افزود : به دلیل بارش شدید باران ، رانندگان با احتیاط بیشتر حرکت می کردند که این مساله منجر به کندی ترددها و افزایش ترافیک در شهر شد.

وی پیش بینی کرد: با توجه به ادامه بارش باران و کشش معابر، پیش بینی افزایش ترافیک عصر گاهی نیز می شود که امیدواریم شهروندان با استفاده بیشتر از حمل و نقل عمومی به تسهیل ترددها در شهر کمک کنند.

بارندگی در تهران ادامه دارد این را خبر را مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی می گوید و ادامه می دهد: بارش باران و آبگرفتگی معابر عمومی تا چهارشنبه در تهران ادامه دارد.

آبگرفتگی به دلیل زباله های خانگی باشد یا به دلیل محدودیت گنجایش انهار و کانال های سطحی بیان شفاف آن نشان ناکارآمدی سیستم مدیریت شهری نیست زیرا مشکلی است که شاید شهر هایی که قدیمی تر با ساختار صحیح شهر سازی نیز در صورت بارش های شدید دائمی باران به آن دچار می شوند.

موضوعی که حسن بیادی، نایب رئیس شورای شهر تهران نیز بر آن تاکید می کند و می گوید: کشورهایی مانند تایلند و چین که زیرساختهای شهری شان کاملتر از ماست می بینید که باران چه مشکلاتی را ایجاد کرده است و ما نباید فرهنگ جامعه را به سمتی ببریم که توقع داشته باشند هنگام بارش باران هیچ مشکلی وجود نداشته باشد.

او ادامه می دهد: برخی به گونه‌ای از مشکلات بارش برف و باران در پایتخت می گویند که انگار بلا در حال نازل شدن است.