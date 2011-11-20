زمینه احیا و اجرای امر به معروف در جامعه فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدکاظم رحیمی نژاد ظهر یکشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش استان یزد با گرامیداشت هفته امر به معروف و نهی از منکر، نقش نظارت‌ های اجتماعی در احیای معروف و جلوگیری از منکر را مهم ارزیابی کرد.

وی یادآور شد: بی‌تفاوتی و واگذار کردن تکلیف به دیگران از عوامل فراموش کردن اصل امر به معروف و نهی از منکر در جامعه است.

رحیمی ‌نژاد با یادآوری فلسفه قیام حضرت سیدالشهدا که همانا احیای امر به معروف و نهی از منکر بود، نقش تذکر لسانی در امر به معروف و نهی از منکر را مورد تاکید قرار داد.

وی افزود: پذیرش پیشنهاد و قبول تذکر علاوه بر افزایش توانمندی های فرد موجب ارتقا منزلت و اعتبار افرادی می شود که به این امر مهم توجه دارند.

رحیمی نژاد با تاکید بر بهره برداری مناسب از هفته امر به معروف و نهی از منکر در مدارس اظهار امیدواری کرد: با مشارکت تمام فرهنگیان و دانش آموزان زمینه احیاء، اجرا و گسترش فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر در جامعه فراهم شود.

معاون پرورشی و تربیت بدنی استان یزد نیز برنامه های گرامیداشت هفته امر به معروف و نهی از منکر از ششم تا دوازدهم آذرماه در مدارس را اعلام کرد.

حمید رستگاری برگزاری شوراهای امر به معروف و نهی از منکر، نشستهای پرسش و پاسخ با موضوع امر به معروف و نهی از منکر، زنگ احیا امر به معروف و نهی از منکر،‌برگزاری مسابقه نشریه دیواری و کتابخوانی، تجلیل از الگوهای برتر، برگزاری روزانه برنامه های عزاداری با شرکت هیئت های دانش آموزی در مدارس، برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت برای فرهنگیان، برگزاری صبحگاه مدارس، اجرای طرح گروه یاداوران و برگزاری جلسات هم اندیشی با موضوع امر به معروف و نهی از منکر را از برنامه های گرامیداشت این هفته در مدارس اعلام کرد.