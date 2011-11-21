یکی از نمایندگان مجلس مامور بررسی حادثه آتش سوزی خوابگاه چابهار شد

امیر طاهرخانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این حادثه موجب فوت چهار دانش آموز که از سرمایه های ایران اسلامی هستند، شده است و به همین دلیل آن را در کمیسیون آموزش و تحقیقات مطرح و یکی از نمایندگان مجلس را مامور کردیم با حضور در منطقه گزارش کاملی تهیه کند و در اختیار کمیسیون قرار دهد.

این نماینده مجلس اظهار کرد: قطعا اگر آموزش و پرورش و یا هر دستگاه دیگری در این موضوع کوتاهی کرده باید پاسخگوی این خسارت بزرگ باشند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ادامه داد: بسیاری از مدارس ما به دلیل ساختمان فرسوده، نیاز به رسیدگی بیشتر دارند بنابراین بهتر بود پیش از این که چنین اتفاق دردناکی رخ بدهد، بر امکانات خوابگاه نظارت شود و در صورت لزوم اعتبار در نظر گرفته می‌شد تا این که حالا به فکر راه چاره باشیم.

روز چهارشنبه چهارم آبان ماه امسال، در یکی از اتاقهای خوابگاه شبانه روزی دانش آموزی دبیرستان وابسته به دانشگاه علوم دریانوردی چابهار واقعه آتش سوزی رخ داد که طی آن چهار دانش آموز به نام های "قاسم حیرتی"، " قنبر قریب"، "برهان الدین بلیده"، " فرشید درزاده" در آن جان باختند و یک دانش آموز به نام "جمال رئیسی" نیز دچار سوختگی شدید شد.

سال گذشته نیز وقوع آتش‌سوزی در مدرسه شبانه‌روزی چاه‌رحمان واقع در بخش نصرت‌آباد در سیستان و بلوچستان منجر به کشته‌شدن یک دانش‌آموز شد که هنوز مقصران این حادثه شناسایی و حکم آنها از سوی مراجع قضایی اعلام نشده است.