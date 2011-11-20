تشکیل کمیته درهای باز پژوهشی در قم

به گزارش خبرگزاری مهر، معصوم هاشم زاده با بیان اینکه امسال بازدیدهای پژوهشی با رشد صددرصدی همراه است، افزود: امسال 50 گروه دانش آموزشی، 10 گروه دانشجویی، 10گروه معلمان و دو گروه هیئت علمی از واحدهای علمی، پژوهشی و صنعتی قم بازدید خواهند کرد.
وی با بیان اینکه این گروه ها از صدا و سیما، دانشگاهها، مراکز علمی و پژوهشی و واحدهای تولیدی سازمان صنعت و معدن، تجارت به مناسبت هفته پژوهش بازدید میکنند، افزود: از جمله موارد قابل توجه که در بازدیدهای دانش آموزی و دانشجویی امسال لحاظ خواهد شد بازدیدهای اماکن متناسب با رشته تحصیلی دانشجویان و دانش آموزان است.
هاشم زاده با بیان اینکه سازمان صنعت، معدن و تجارت هماهنگی با واحدهای تولیدی و صنعتی را برای بازدید گروههای دانشجویی و دانش آموزی را برعهده دارد، گفت: مسئولیت اجرایی بازید هیئت علمی بر عهده دانشگاه قم است.
وی بر ضرورت دیدار دانش آموزان و دانشجویان از مرکز رشد دانشگاه قم تأکید کرد و گفت: این مرکز به عنوان یک مجموعه از نخبگان و مخترعان موفق که مشغول توسعه ایده خود هستند میتواند الگوی مناسبی برای خود باوری جوانان و محلی مناسب برای ارایه ایدههای دانش آموزی باشد.
این کمیته متشکل از نمایندگان ادارات استان با محوریت و ریاست مرکز تحقیقات آموزش و پرورش است که بستر دیدارهای توجیهی - آموزشی دانش آموزان، دانشجویان و کارشناسان ادارات از مراکز علمی، پژوهشی و صنعتی مختلف را در هفته پژوهش و فناوری مصادف با هفته آخر آذرماه سال جاری فراهم خواهد کرد.
قم - خبرگزاری مهر: مسئول مرکز تحقیقات آموزش و پرورش استان قم گفت: در راستای ترویج ارزشهای پژوهش کمیته درهای باز پژوهشی در قم تشکیل شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، معصوم هاشم زاده با بیان اینکه امسال بازدیدهای پژوهشی با رشد صددرصدی همراه است، افزود: امسال 50 گروه دانش آموزشی، 10 گروه دانشجویی، 10گروه معلمان و دو گروه هیئت علمی از واحدهای علمی، پژوهشی و صنعتی قم بازدید خواهند کرد.
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