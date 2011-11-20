تشکیل کمیته درهای باز پژوهشی در قم

به گزارش خبرگزاری مهر، معصوم هاشم زاده با بیان اینکه امسال بازدیدهای پژوهشی با رشد صددرصدی همراه است، افزود: امسال 50 گروه دانش آموزشی، 10 گروه دانشجویی، 10گروه معلمان و دو گروه هیئت علمی از واحدهای علمی، پژوهشی و صنعتی قم بازدید خواهند کرد.



وی با بیان اینکه این گروه ها از صدا و سیما، دانشگاهها، مراکز علمی و پژوهشی و واحدهای تولیدی سازمان صنعت و معدن، تجارت به مناسبت هفته پژوهش بازدید می‌کنند، افزود: از جمله موارد قابل توجه که در بازدیدهای دانش آموزی و دانشجویی امسال لحاظ خواهد شد بازدیدهای اماکن متناسب با رشته تحصیلی دانشجویان و دانش آموزان است.



هاشم زاده با بیان اینکه سازمان صنعت، معدن و تجارت هماهنگی با واحدهای تولیدی و صنعتی را برای بازدید گروه‌های دانشجویی و دانش آموزی را برعهده دارد، گفت: مسئولیت اجرایی بازید هیئت علمی بر عهده دانشگاه قم است.



وی بر ضرورت دیدار دانش آموزان و دانشجویان از مرکز رشد دانشگاه قم تأکید کرد و گفت: این مرکز به عنوان یک مجموعه از نخبگان و مخترعان موفق که مشغول توسعه ایده خود هستند می‌تواند الگوی مناسبی برای خود باوری جوانان و محلی مناسب برای ارایه ایده‌های دانش آموزی باشد.



این کمیته متشکل از نمایندگان ادارات استان با محوریت و ریاست مرکز تحقیقات آموزش و پرورش است که بستر دیدارهای توجیهی - آموزشی دانش آموزان، دانشجویان و کارشناسان ادارات از مراکز علمی، پژوهشی و صنعتی مختلف را در هفته پژوهش و فناوری مصادف با هفته آخر آذرماه سال جاری فراهم خواهد کرد.