رشتخوار مقام دوم کشت پنبه را در خراسان رضوی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، هاشم جنگی قبل از ظهر یکشنبه در جلسه کارگروه آب، کشاورزی، منابع طبیعی و آبخیزداری رشتخوار اظهار امیدواری کرد: با صدور مجوز از سوی وزارت جهاد کشاورزی، سال آینده شاهد برگزاری جشنواره ملی پنبه در شهرستان رشتخوار باشیم.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه آبخیزداری، خواستار تخصیص اعتبار لازم جهت انجام مطالعات این حوزه در 15 حوزه شناسایی شده شهرستان شد.

وی با بیان اینکه از 15 کانون فرسایشی استان دو کانون در بخش جنگل قرار گرفته، ادامه داد: استمرار فعالیت های کشاورزی در این بخش نیازمند تخصیص اعتبارات لازم است.

جنگی افزود: واگذاری اراضی ملی به نخبگان و پژوهشگران حوزه کشاورزی برای انجام مطالعات پژوهشی و نیز کمک به ایجاد شرکت های سهامی زراعی از دیگر مواردی است که در صورت تحقق رونق کشاورزی شهرستان را به دنبال خواهد داشت.

وی درباره مهم ترین مصوبات کارگروه آب، کشاورزی، منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان گفت: مدیریت و استفاده بهینه از منابع آب با توجه به کمبود شدید منابع آب زیرزمینی، احیای قنوات، استفاده از سیستم های آبیاری نوین و تغییر الگوی کشت بر اساس مقیاس منطقه از جمله این تصمیم هاست.

جنگی پایین بودن سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، وجود خرده مالکان و کاهش سطح آب قنوات بدلیل خشکسالی های 12سال اخیر را از جمله مهم ترین مسائل بخش کشاورزی شهرستان ذکر کرد.

فرماندار رشتخوار با اشاره به اختصاص 80 میلیارد ریال اعتبار به بخش کشاورزی طی هشت ماهه اخیر اضافه کرد: این اعتبار صرف توسعه آبیاری تحت فشار در دو هزار هکتار از اراضی کشاورزی، 50 کیلومتر خط انتقال آب و احیای منابع آبی شده است.

وی با بیان اینکه 85 درصد از جمعیت 60 هزار نفری شهرستان در 340 هزار هکتار از اراضی منطقه مشغول فعالیت های کشاورزی هستند، تصریح کرد: زعفران، پنبه، گندم، پسته و انار تنها بخشی از محصولات کشاورزی شهرستان است.