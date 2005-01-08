مرحله نيمه نهايي و نهايي ليگ برتر كشتي در روز 19 بهمن برگزارمي شود

به گزارش خبرنگار" مهر" سازمان ليگ كشتي پيشين ازاين زمان برگزاري اين رقابتها را روز21 بهمن اعلام كرده بود، اما تعطيلي مطبوعات وهمزماني اين رقابتها با مسابقه فوتبال بين تيمهاي ملي ايران وبحرين باعث شد تا زمان برگزاري اين رقابتها دو روزجلوتر بيفتد.

لازم به يادآوري است: مرحله نيمه نهايي ليگ برترصبح روز19 بهمن وفينال اين رقابتها بعدازظهرهمان روز انجام خواهد شد. 4 تيم پرسپوليس، نفت، تهران، راه آهن خراسان وپاس به مرحله نيمه نهايي ليگ برتر كشتي آزاد ايران راه يافته اند.