ایجاد بازارچه برای فروش تولیدات صنایع دستی بانوان ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، روح انگیز کرمی اظهار داشت: مهمترین مشکل کانونها و سمنهای زنان استان، نبود بازار برای فروش محصولات آنها است.

وی تأکید کرد: ایجاد بازارچه دائمی فروش محصولات تولیدی و صنابع دستی بانوان در برنامه های اولویتی مسئولان چهارمحال و بختیاری قرار دارد.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری چهارمحال و بختیاری افزود: مهمترین وظیفه مدیران عامل کانونها و سمنها، ایجاد ارتباط بین بدنه اصلی جامعه و مسئولان است.

کرمی به تشکیل انجمن زنان کار آفرین در چهارمحال و بختیاری اشاره و تصریح کرد: تشکیل مجدد کمیته های شهرستانی، برگزاری نشست بین مسئولان و زنان کار آفرین در آینده ای نزدیک آغاز می شود.