  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۲۹ آبان ۱۳۹۰، ۱۶:۵۱

در چهارمحال و بختیاری/

ایجاد بازارچه برای فروش تولیدات صنایع دستی بانوان ضروری است

ایجاد بازارچه برای فروش تولیدات صنایع دستی بانوان ضروری است

شهرکرد - خبرگزاری مهر: مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری چهارمحال و بختیاری گفت: ایجاد بازارچه برای فروش تولیدات صنایع دستی بانوان در چهار محال و بختیاری ضروری است.

به گزارش خبرگزاری مهر، روح انگیز کرمی اظهار داشت: مهمترین مشکل کانونها و سمنهای زنان استان، نبود بازار برای فروش محصولات آنها است.

وی تأکید کرد: ایجاد بازارچه دائمی فروش محصولات تولیدی و صنابع دستی بانوان در برنامه های اولویتی مسئولان چهارمحال و بختیاری قرار دارد.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری چهارمحال و بختیاری افزود: مهمترین وظیفه مدیران عامل کانونها و سمنها، ایجاد ارتباط بین بدنه اصلی جامعه و مسئولان است.

کرمی به تشکیل انجمن زنان کار آفرین در چهارمحال و بختیاری اشاره و تصریح کرد: تشکیل مجدد کمیته های شهرستانی، برگزاری نشست بین مسئولان و زنان کار آفرین در آینده ای نزدیک آغاز می شود.

کد مطلب 1464601

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها