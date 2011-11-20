طرحهای پیش نویس شده آمریکا علیه ایران نتیجه ای ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جمشیدی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری علی اباد کتول افزود: اگر در اتفاقات اخیر صحنه بین الملل پشت سر رهبری باشیم هیچ خطری ما را تهدید نمی کند.

وی اظهار داشت: طرح بزرگ امام راحل(ره) شخصیت دادن به مردم و اجرای عدالت اجتماعی و محقق ساختن قوانین در جامعه بود که امروز برکات آن در ایران اسلامی پدیدار شده است.

جمشیدی افزود: تکلیف گرایی در جامعه از لوازم اصلی مدیران دستگاههای اجرایی است تا بتوانند به مردم خدمت کنند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار گلستان بیان داشت: باید تهدید را بشناسیم و با اصرار بر اصول و آرمانهای انقلاب و خدمت رسانی بیشتر به مردم آن را خنثی کنیم.