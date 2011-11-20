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۲۹ آبان ۱۳۹۰، ۱۵:۴۱

جمشیدی:

طرحهای پیش نویس شده آمریکا علیه ایران نتیجه ای ندارد

طرحهای پیش نویس شده آمریکا علیه ایران نتیجه ای ندارد

علی آبادکتول - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی امنیتی استاندار گلستان با اشاره به کنفرانس حکام در خصوص جمهوری اسلامی ایران گفت: طرحی که آمریکاییها از قبل هم پیش نویس آن را علیه ایران نوشتتند، نتیجه ای عایدشان نکرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جمشیدی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری علی اباد کتول افزود: اگر در اتفاقات اخیر صحنه بین الملل پشت سر رهبری باشیم هیچ خطری ما را تهدید نمی کند.

وی اظهار داشت: طرح بزرگ امام راحل(ره) شخصیت دادن به مردم و اجرای عدالت اجتماعی و محقق ساختن قوانین در جامعه بود که امروز برکات آن در ایران اسلامی پدیدار شده است.

جمشیدی افزود: تکلیف گرایی در جامعه از لوازم اصلی مدیران دستگاههای اجرایی است تا بتوانند به مردم خدمت کنند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار گلستان بیان داشت: باید تهدید را بشناسیم و با اصرار بر اصول و آرمانهای انقلاب و خدمت رسانی بیشتر به مردم آن را خنثی کنیم.

کد مطلب 1464603

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