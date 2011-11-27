راه اندازی منشی تلفنی روی خطوط تلفن ثابت

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت مخابرات ایران با ارائه سرویس 8 ستاره بر بستر تلفن ثابت، امکان استفاده از خدمات ارزش افزوده را در تمامی استانهای کشور فراهم کرده است که صندوق صوتی رایگان یکی از سرویس هایی است که بر این بستر شکل گرفته است.

مدیرعامل شرکت مبین وان که ارائه خدمات ارزش افزوده مخابرات ایران را عهده دار است، از راه اندازی سرویس صندوق صوتی بر بستر خدمات ارزش افزوده 8 ستاره خبر داد و گفت: با استفاده از این سرویس تمامی ایرانی ها به ازای هرخط تلفن ثابت می توانند یک منشی تلفنی رایگان داشته باشند.

"فیلیپو پرتا" با اشاره به ارائه خدمات 8 ستاره بر بستر تلفن ثابت، اظهار داشت: این سرویس بزرگترین خدمات ارزش افزوده شرکت مخابرات ایران خواهد بود که هم اکنون در تمامی مراکز استانهای کشور فعال است.

وی این سرویس را فرصتی برای همکاری با تمامی کسانی که خدمات محتوا ارائه می کنند، عنوان کرد و ادامه داد: همه شهروندان از طریق این سرویس می توانند به تمامی خدمات محتوا و سرگرمی بر بستر تلفن ثابت برخوردار شوند.

پرتا با بیان اینکه سرویس 8 ستاره مخابرات هم اکنون بیش از 5/1 میلیون مشترک دارد و پیش بینی می شود تا پایان امسال سرویس های متنوع دیگری به این بستر خدمات ارزش افزوده اضافه شود، گفت: در حال حاضر 2 هزار سرویس محتوایی بر بستر خدمات ارزش افزوده مخابرات فعال است و رای دادن تلویزیونی به مسابقات پیامکی از طریق تلفن ثابت از دیگر برنامه های در دست اقدام است که به زودی عرضه عمومی می شود.

وی حجم مالی بازار خدمات ارزش افزوده در ایران را حدود 700 میلیون دلار پیش بینی کرد و گفت: با ارائه خدمات ارزش افزوده درآمد مخابرات ایران به ازای هر مشترک ( آرپو ) 25 درصد افزایش یافته است.

مدیرعامل مبین وان شمار مشترکان خدمات ارزش افزوده تلفن همراه را نیز 3 میلیون نفر برشمرد و با بیان اینکه 15 سرویس ارزش افزوده بر بستر همراه اول ارائه شده است، از راه اندازی سرویس فروش آنلاین که تمامی محتواها، پیش زمینه و موزیک را از طریق موبایل برای کاربران فراهم می کند، خبر داد و گفت: یکی از مهمترین خدماتی که در این راستا عرضه شده مسابقه حراج معکوس بر بستر تلفن همراه است که این امکان را به مشترکان می دهد که با پایین ترین پیشنهاد خود، برنده مسابقات متنوع همراه اول شوند.

به گزارش مهر، سرویس 8 ستاره با 8 بار زدن کلید ستاره بر روی خطوط تلفن ثابت مشترکان فعال می شود و مشترکان در مراحل مختلف می توانند از سرویس های ارزش افزوده آن استفاده کنند.