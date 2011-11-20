10 تصویر؛ از کفش مجلسی دیکتاتور تا هیولای خشمگین تورم!

به گزارش خبرگزاری مهر، در کاریکاتورهای امروز، تحولات اخیر کشورهای عربی و مسئله فلسطین بیشتر مورد توجه رسانه ها قرار گرفته است.

کاریکاتور برگزیده روز؛ عاقبت کمکهای آمریکا

روزنامه الشرق قطر امروز در کمکهای آمریکا به کشورهای عربی را مورد توجه قرار داده که در نهایت سبب می شود مقامات عربی به مقاماتی پیرو و تابع فرامین کاخ سفید تبدیل شوند.

گفتگوی داخلی در لبنان؛ جاده لغزنده است!

روزنامه الحیات امروز در کاریکاتوری به چالشهای داخلی در لبنان اشاره دارد که سبب شده این کشور همچنان از لحاظ سیاسی روزهای ناآرامی داشته باشد.

من همچنان حاکم هستم

روزنامه العرب الیوم اردن امروز در کاریکاتوری به تلاش برخی دیکتاتورهای عرب برای بقا در قدرت با وجود کشتار مردم اشاره دارد.

کفش دیکتاتور

روزنامه البیان امارات امروز شعار ضد امپریالیستی دیکتاتورهای عرب را دروغین دانسته است.

استبداد و امپریالیسم

روزنامه الوطن عمان امروز در کاریکاتوری به واماندگی برخی کشورهای جهان سومی میان غول استبداد و امپریالیسم اشاره دارد.

دست تسلیم سازمان ملل

روزنامه الرایه قطر امروز در کاریکاتوری به تایید نشدن عضویت فلسطین در سازمان ملل متحد اشاره دارد که سبب شد این موسسه جهانی هم در برابر فشارهای واشنگتن و تل آویو دست تسلیم نشان دهد.

بار دیگر مصر...

روزنامه الدستور اردن امروز به تیتر یک شدن اخبار تحولات مصر در رسانه های جهان اشاره دارد، کشوری که از روز جمعه مجددا ناآرامیهای را شاهد بوده است.

مسیر تشکیل کشور فلسطین

الاتحاد امارات

هیولای خشمگین تورم علیه قشر فقیر؛ بدون شرح

الوطن قطر

جنگ و صلح؛ بدون شرح

الشرق الاوسط