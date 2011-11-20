کانون ملی هماهنگی دانش و صنعت شیشه کشور در قزوین راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ظهر یکشنبه در مراسمی با محمود رضا آقامیری، معاون فناوری و نوآوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، احمد عجم استاندار قزوین و صاحبان کارخانجات شیشه استان، کانون ملی هماهنگی دانش و صنعت شیشه کشور در قزوین افتتاح و راه اندازی شد.

احمد عجم در مراسم افتتاحیه این کانون اظهارداشت: با توجه به زیرساختهای مناسب و قابلیتهای ویژه ای که در استان قزوین در بخشهای مختلف وجود دارد باید جایگاه قزوین در سطوح ملی به درستی تبیین و تشریح شود.

وی افزود: قزوین از مراکز علمی و نیروی انسانی متبحر، کارآزموده و توانمندی برخوردار است به گونه ای که در حال حاضر بیش از 130 هزار دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی استان مشغول به تحصیل هستند و این استان در حوزه های مختلف با سرعت قابل قبولی در مسیر توسعه و پیشرفت قرار گرفته است.

استاندار با اشاره به اهداف و مأموریتهای اصلی کانون ملی هماهنگی دانش و صنعت شیشه کشور تصریح کرد: سیاست گذاری و انسجام بخشی در امور پژوهش، تولید و تجارت از جمله اهداف اصلی این کانونها به شمار می رود که با تلفیق تئوری و عمل تلاش خواهند کرد تا کالاها و محصولات تولیدی را به کالایی تجاری تبدیل کنند.

این مسئول در ادامه از پیگیری راه اندازی مرکز ملی انگور کشور در قزوین هم خبر داد و یادآورشد: در حال حاضر بیش از نیمی از کشمش کشور در استان قزوین تولید می شود که در همین راستا وزارت بازرگانی به دنبال راه اندازی و دایر کردن میز کشمش کشور در قزوین است.

عجم گفت: با توجه به قابلیتها و توانمندیهای استان در بخش کشاورزی مدرن و برخورداری از آب و خاک مناسب و نیروی انسانی توانمند امیدواریم در آینده نزدیک شاهد راه اندازی مرکز ملی هماهنگی دانش و انگور کشور هم در قزوین باشیم.

در این مراسم عباسعلی درافشانی از راه اندازی و فعال شدن دبیرخانه کانون ملی هماهنگی دانش و صنعت شیشه کشور در مرکز پارک علم و فناوری استان قزوین خبر داد و اظهارداشت: مرکز پارک علم و فناوری با امضای تفاهم نامه مشترکی با استانداری قزوین علاوه بر راه اندازی کانون ملی هماهنگی دانش و صنعت شیشه کشور در حال تدوین و تهیه سند توسعه راهبردی صنعت شیشه کشور است.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار قزوین افزود: در دولتهای نهم و دهم توجه ویژه ای به امور پژوهشی و فناوری صورت گرفته به گونه ای که دستاوردهای علمی خوبی در استان محقق شده و نهضت علمی به ثمر نشسته است.