سه خبرکوتاه ورزشی از استان همدان

به گزارش خبرنگار مهر، تیم شطرنج دختران دانشگاه آزاد اسلامی همدان به مقام سومی مسابقات شطرنج منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی دست یافت .

پانزدهمین دوره مسابقات ورزشی شطرنج دانشجویان دختر منطقه پنج با حضور هشت تیم از شهرهای اراک، همدان، ساوه، بروجرد، خرم آباد، تویسرکان، دورود و آشتیان در سالن ورزشی جهان پهلوان تختی واحد آشتیان برگزار شد .

در این دوره از مسابقات که 56 دانشجوی دختر با یکدیگر به رقابت پرداختند تیم همدان بر سکوی سومی این مسابقات ایستاد .

در قسمت انفرادی نیز الهام محسنی مدال طلا و چیمن شریفی مدال نقره را کسب کردند .

در این دوره از مسابقات فاطمه افضلی سیر، الهام محسنی، چیمن شریفی، نیلوفر حیدریان و شیرین یوسفی اعضای تیم دانشگاه آزاد اسلامی همدان را تشکیل می دادند .

در این دوره از مسابقات تیم اراک مقام اول و تیم بروجرد مقام دوم را به دست آوردند .

درخشش جودوکاران همدانی در المپیاد ورزشی دانشگاههای پیام نور

در پنجمین المپیاد دانشجویان پسر دانشگاههای پیام نور کشور، نتایج چهار وزن نخست رشته انفرادی جودو اعلام شد .

در وزن 81 کیلوگرم مهدی دیندار از خراسان شمالی به رتبه نخست رسید، جواد محمدی از همدان به رتبه دوم دست یافت و حمید شاهچراغی از خراسان رضوی و نصیر شهبازی از ایلام به طورمشترک سوم شدند .

در وزن 90 کیلوگرم فخرالدین مظفری از هرمزگان به عنوان قهرمانی دست یافت، موسی وزیری از خراسان رضوی دوم شد، امیر بسطامی از ایلام و علی رنجبر از مرکزی به گردنآویز برنز دست یافتند .

سعید اخلاقی از فارس در منهای100 کیلوگرم به مقام قهرمانی دست پیدا کرد، یاسان ویسی از ایلام دوم شد و وحید اعتباریان از اصفهان و مهدی صمدی از استان همدان به مقام سومی دست یافتند .

در وزن مثبت 100 کیلوگرم محمدهادی شاه نظر از تهران به مقام نخست رسید، مهرداد سیدی از کرمانشاه دوم شد و حسین یاری زاده از هرمزگان و داوود بنداد از مازندران به مقام سوم رسیدند .

حضور ملایر در لیگ برتر کبدی کشور

بانوان کبدی کار ملایری در لیگ برتر کبدی کشور حضور می یابند .

تیم کبدی بانوان ملایر برای شرکت در مسابقات لیگ برتر کشور به این مسابقات اعزام خواهد شد.

همچنین عالیه اسدی، غزل خانجانی و لیلا ترکاشوند به اردوی آمادگی تیم ملی کبدی راه یافتند .