سه خبرکوتاه ورزشی از استان همدان

به گزارش خبرنگار مهر، تیم شطرنج دختران دانشگاه آزاد اسلامی همدان به مقام سومی مسابقات شطرنج منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی دست یافت.
پانزدهمین دوره مسابقات ورزشی شطرنج دانشجویان دختر منطقه پنج با حضور هشت تیم از شهرهای اراک، همدان، ساوه، بروجرد، خرم آباد، تویسرکان، دورود و آشتیان در سالن ورزشی جهان پهلوان تختی واحد آشتیان برگزار شد.
در این دوره از مسابقات که 56 دانشجوی دختر با یکدیگر به رقابت پرداختند تیم همدان بر سکوی سومی این مسابقات ایستاد.
در قسمت انفرادی نیز الهام محسنی مدال طلا و چیمن شریفی مدال نقره را کسب کردند.
در این دوره از مسابقات فاطمه افضلی سیر، الهام محسنی، چیمن شریفی، نیلوفر حیدریان و شیرین یوسفی اعضای تیم دانشگاه آزاد اسلامی همدان را تشکیل می دادند.
در این دوره از مسابقات تیم اراک مقام اول و تیم بروجرد مقام دوم را به دست آوردند.
درخشش جودوکاران همدانی در المپیاد ورزشی دانشگاههای پیام نور
در پنجمین المپیاد دانشجویان پسر دانشگاههای پیام نور کشور، نتایج چهار وزن نخست رشته انفرادی جودو اعلام شد.
در وزن 81 کیلوگرم مهدی دیندار از خراسان شمالی به رتبه نخست رسید، جواد محمدی از همدان به رتبه دوم دست یافت و حمید شاهچراغی از خراسان رضوی و نصیر شهبازی از ایلام به طورمشترک سوم شدند.
در وزن 90 کیلوگرم فخرالدین مظفری از هرمزگان به عنوان قهرمانی دست یافت، موسی وزیری از خراسان رضوی دوم شد، امیر بسطامی از ایلام و علی رنجبر از مرکزی به گردنآویز برنز دست یافتند.
سعید اخلاقی از فارس در منهای100 کیلوگرم به مقام قهرمانی دست پیدا کرد، یاسان ویسی از ایلام دوم شد و وحید اعتباریان از اصفهان و مهدی صمدی از استان همدان به مقام سومی دست یافتند.
در وزن مثبت 100 کیلوگرم محمدهادی شاه نظر از تهران به مقام نخست رسید، مهرداد سیدی از کرمانشاه دوم شد و حسین یاری زاده از هرمزگان و داوود بنداد از مازندران به مقام سوم رسیدند.
حضور ملایر در لیگ برتر کبدی کشور
بانوان کبدی کار ملایری در لیگ برتر کبدی کشور حضور می یابند.
تیم کبدی بانوان ملایر برای شرکت در مسابقات لیگ برتر کشور به این مسابقات اعزام خواهد شد.
همچنین عالیه اسدی، غزل خانجانی و لیلا ترکاشوند به اردوی آمادگی تیم ملی کبدی راه یافتند.
مسابقات کبدی بانوان به میزبانی تهران برگزار خواهد شد.
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