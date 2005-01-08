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۱۹ دی ۱۳۸۳، ۱۵:۱۶

اركستر ملي ايران براي اولين بار در زاهدان نواخت

فرهاد فخرالديني پس از اتمام كنسرت اركستر موسيقي ملي ايران در زاهدان، تشكر ويژه اش را از مدير كل ارشاد زاهدان اعلام كرد.

" فرهاد فخر الديني" آهنگساز و رهبر اركستر موسيقي ملي ايران در گفت و گو با خبرنگار موسيقي "مهر" ضمن اعلام اين مطلب در مورد كنسرتي كه اركستر موسيقي ملي ايران ،جمعه شب در زاهدان داشت، افزود: به طور خاص تشكر ويژه اي از آقاي كرباسچي، مديركل ارشاد زاهدان دارم. ايشان به موسيقي ملي، لطف ويژه اي داشتند و در هماهنگي امور اركستر واقعا ما را همراهي كردند.

وي افزود: در زاهدان يك شب به اجراي قطعات پرداختيم كه 6 قطعه آن جديد بود. در ميان آنها قطعاتي از ساخته هاي خودم از جمله " پندار" و "آخرين جرعه اين جام تهي" را اجرا كرديم.

رهبر اركستر موسيقي ملي ايران در مورد استقبال مردم زاهدان از اركستر گفت: برگزاركنندگان اين كنسرت كه انجمن موسيقي زاهدان وابسته به اداره كل ارشاد اين شهر بودند، توانستند 5500 نفر را در سالن جاي دهند، اما 3 تا 4 هزارنفر پشت درهاي بسته سالن ماندند.

کد مطلب 146461

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