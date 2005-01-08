اركستر ملي ايران براي اولين بار در زاهدان نواخت

" فرهاد فخر الديني" آهنگساز و رهبر اركستر موسيقي ملي ايران در گفت و گو با خبرنگار موسيقي "مهر" ضمن اعلام اين مطلب در مورد كنسرتي كه اركستر موسيقي ملي ايران ،جمعه شب در زاهدان داشت، افزود: به طور خاص تشكر ويژه اي از آقاي كرباسچي، مديركل ارشاد زاهدان دارم. ايشان به موسيقي ملي، لطف ويژه اي داشتند و در هماهنگي امور اركستر واقعا ما را همراهي كردند.

وي افزود: در زاهدان يك شب به اجراي قطعات پرداختيم كه 6 قطعه آن جديد بود. در ميان آنها قطعاتي از ساخته هاي خودم از جمله " پندار" و "آخرين جرعه اين جام تهي" را اجرا كرديم.

رهبر اركستر موسيقي ملي ايران در مورد استقبال مردم زاهدان از اركستر گفت: برگزاركنندگان اين كنسرت كه انجمن موسيقي زاهدان وابسته به اداره كل ارشاد اين شهر بودند، توانستند 5500 نفر را در سالن جاي دهند، اما 3 تا 4 هزارنفر پشت درهاي بسته سالن ماندند.