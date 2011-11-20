16 بازیکن به اردوی تیم ملی فوتسال دعوت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر و براساس اعلام سایت رسمی فدراسیون فوتبال، اسامی نفرات دعوت شده به اردوی تیم ملی فوتسال به شرح زیر است:

امید ابراری نیا، علیرضا صمیمی، مجید لطیفی، حمید احمدی، مصطفی ظریفیان، علی اصغر حسن‌زاده، سجاد بندی سعدی، حمیدرضا یوسفی، محمد طاهری، بابک سهرابی، حسین طیبی، مهدی جاوید، مسعود دانشور، وحید شمسایی، مجید کوهستانی و افشین کاظمی

این بازیکنان می بایست روز جمعه چهارم آذرماه راس ساعت 14 خود را به کادر فنی تیم در کمپ تیم‌های ملی معرفی کنند. دیدارهای دوستانه تیم ملی فوتسال کشورمان با تیم کراوسی در روزهای ششم و هفتم آذرماه در یزد برگزار می شود.