پیش بینی اجرای 130 برنامه برای هفته بسیج در ساوجبلاغ

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ احسان الله حاجی پور در مصاحبه مطبوعاتی ظهر یکشنبه اظهار داشت: این هفته با نام هفته ولایت و بیداری اسلامی نامگذاری شده و سپاه ساوجبلاغ با اجرای تعداد 130 برنامه برای بزرگداشت این هفته برنامه های متنوعی را اجرا می کند.

وی افزود: روز دوشنبه 30 آبان به نام روز بسیج اخلاق و معنویت نام گرفته و مسابقه قرآنی حفظ سوره بروج و غاشیه و نشست نهضت روشنگر با موضوع بسیجی و بصیرت و مراسم همایش مشترک ائمه جماعات و هیئات امنا مساجد و فرماندهان پایگاههای بسیج ساعت 14.30 در سالن همایش فرهنگسرای امام علی (ع) برگزار می شود.

حاجی پور عنوان کرد: افتتاح دو حوزه مقاومت بسیج خواهران با نامهای حضرت خدیجه کبری (س) و حضرت زینب (س) به ترتیب درشهرهای کوهسار و لشکرآباد و افتتاح نمایشگاه فرهنگی و هنری و نظامی، نشست نهضت روشنگر نیز در این روز برای مسئولین و فرماندهان پایگاههای مقاومت انجام می شود.

وی اضافه کرد: روز سه شنبه اول آذرماه به نام روز بسیج، سازندگی و خدمت رسانی نام گرفته و بازدید شعبه های فرهنگی و حلقه های صالحین از آسایشگاه جانبازان ثارالله و اردوی زیارتی حرم امامزاده صالح (ع)، ویزیت رایگان و آموزش پیشگیری از بیماریها زنان، دیدار با بسیجیان پیشکسوت، تقدیر از بسیجیان نمونه، افتتاح نمایشگاه عکس، پوستر و نرم افزار در سطح پایگاههای تابعه، افتتاح مسابقات ورزشی در رشته های فوتسال، تنیس، والیبال و طناب کشی، دیدار با خانواده شهدا و ایثارگران با حضور مسئولان شهرستان و شامگاه یاد یاران همایش بزرگ بسیجیان در این روز انجام می شود.

حاجی پور ابراز کرد: روز چهارشنبه دوم آذر ماه روز بسیج، خود باوری و جهاد علمی نام گرفته و در این روز همایش روز خانواده و تجلیل از نخبگان فرماندهان پایگاهها و شورای حوزه و پایگاه، مسابقه وبلاگ نویسی و مقاله نویسی، مسابقه مقاله نویسی با موضوع بسیج و جهاد اقتصادی، مسابقه پیامک با موضوع زیباترین جمله با بسیج، عاشورا، ولایت، برگزاری همایش طرح صالحین با حضور مسئول بسیج کارگری سازمان بسیج، افتتاح نمایشگاه فرهنگی در سه مدرسه با هماهنگی آموزش و پرورش ساوجبلاغ، مراسم یادواره شهدای بخش و شهر چهار باغ، سرکشی از بسیجیان نخبه و برگزاری مسابقه دو میدانی یادواره شهدای بخش و شهر هشتگرد از برنامه های این روز است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه ساوجبلاغ ادامه داد: روز پنجشنبه سوم آذرماه روز بسیج، ایثارو شهادت نام گرفته و مسابقه کتابخوانی از کتب شهید مطهری، برگزاری نشست نهضت روشنگری، ویزیت رایگان، دیدار از خانواده شهدا و گلباران و غبار روبی مزار شهدا، نشست روشنگری با عنوان درسهایی از عاشورا (بسیج فرهنگ عاشورا شهادت و ایثار) برگزاری مراسم عصر شعر و خاطره بسیج و گلباران گلزار شهدای قشر، غبار روبی مزار شهدا، برگزاری شامگاه یاد یاران در مزار شهدای ینگی امام و در جوار امامزاده جعفر(ع)، مراسم عطر افشانی و غبار روبی مزار شهدا و دیدار از خانواده شهدا، برگزاری میدان تیر شورای حوزه و مسئولین بخش چهارباغ و غبار روبی مزار شهدا در این بخش، همچنین گلباران مزار شهدا یاد یاران، برگزاری محفل شعر و خاطره و انجام ویزیت رایگان دراین روز، برگزاری مراسم بزرگداشت 81 شهید بخش چندار نیز از برنامه اجرایی دراین روز است.

حاجی پور تصریح کرد: روز جمعه چهارآذر ماه روز بسیج، جهان اسلام و انتظار نام گرفته و اهدای خون، کلاسهای مشاوره خانواده، سرکشی حلقه های صالحین از خانواده معظم شهدا و تهیه فیلم مستند از فعالیت آنها، حضور بسیجیان درنمازجمعه، ایستگاه صلواتی، همایش با موضوع بسیجیان زمینه سازان ظهور، انجام مسابقه دوچرخه سواری و شب خاطره، برگزاری مراسم گرامیداشت هفته بسیج مسجد شهر گلسار، غبارروبی و گردگیری و آذین بندی کلیه پایگاههای بسیج و حوزه های مقاومت ، پیاده روی و برگزاری دعای ندبه و اجرای کوهنوردی از برنامه های این روز است.

وی اضافه کرد: روز شنبه و روز یکشنبه روزهای پایانی این هفته خواهد بود و روز شنبه با عنوان بسیج جوانان و اقتدار نام گرفته و اجرای مسابقات قرآن بخوانید و نقاشی بکشید و جایزه بگیرید و مسابقه ترنم نور و مسابقات والیبال و فوتسال و تفنگ بادی و مسابقات ورزشی جام بسیج فوتبال و فوتسال برنامه های این روز است و دیگر برنامه های روز شنبه عبارتند از توزیع بروشورهای بهداشتی به نمازگزاران و شرکت در نماز عبادی سیاسی جمعه و فراخوان گردانهای عاشورا و افتتاح پایگاه بسیج شرکتی تولیدی و حضور درهمایش اقتدار شهرستان و پیاده روی تاکتیکی بسیجیان و تقدیر از بسیجیان قهرمان و برتر در رشته های ورزشی و علمی و برگزاری تور ایست و بازرسی و بروشور به مناسبت تبریک هفته بسیج در مسیر ورودی شهر جدید و مسابقه قرآنی در پایگاهها و هم اندیشی دختران جوان و سرکشی از خانواده های شهدا و برگزاری برنامه ویژه بسیج و تجلیل از بسیجیان حوزه هفت از برنامه های روز شنبه است.

وی بیان کرد: روز یکشنبه شش آذرماه روز بسیج امر به معروف و نهی از منکر نام گرفته و برگزاری مسابقات وشو کاراته و ‍‍ژیمناستیک ، نشست نهضت روشنگری (امر به معروف و نهی از منکر)، گردهم آیی بزرگ بسیجیان شجره طیبه صالحین با اهداف عفاف و حجاب و امر به معروف و نهی از منکر، برگزاری یادواره شهدای کارمند و کارگر و دیدار با خانواده های شهدا، جانبازان و ایثارگران در روستا، تشویق بسیجیان نمونه در سطح حوزه و پایگاه و اجرای مسابقات ورزشی و افتتاح شعبه امر به معروف و نهی از منکر گشت امر به معروف و نهی از منکر، فراخوان گردان شهید صبوری ، همایش نهضت روشنگری فراخوانی حوزه ای و تشویق بسیجیان نمونه، میدان تیر برای خانواده های شهدا، جانبازان و ایثارگران، رزمایش امر به معروف، مسابقه وبلاگ نویسی با عنوان بسیجی یعنی ... از برنامه های این روز است.

حاجی پور به برنامه های روز پایانی اشاره کرد و عنوان کرد: روز دوشنبه هفت آذرماه روز آخر این هفته برگزاری جشنواره طبخ غذا و طبخ آش رشته به منظور ظهور و سلامتی امام زمان (عج) و سلامتی رهبرمعظم انقلاب، گردهمایی شورای امر به معروف و نهی ازمنکر، اجرای مسابقه کتابخوانی در سطح پایگاه بسیج و اجرای مسابقه وبلاگ نویسی از برنامه های این روز و روز آخر این هفته است.