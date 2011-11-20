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۲۹ آبان ۱۳۹۰، ۱۵:۳۹

کی پور:

550 طرح اشتغال خانگی در علی آباد کتول مصوب شد

550 طرح اشتغال خانگی در علی آباد کتول مصوب شد

علی آبادکتول - خبرگزاری مهر: فرماندار علی آبادکتول گفت: بیش از 550 طرح اشتغال خانگی در کمیته اشتغال شهرستان مصوب شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر کی پور بعد از ظهر یکشنبه در جمع مسئولان شهرستان افزود: این طرح ها برای تسهیلات معرفی شده اند و بزودی تسهیلات پرداخت می شود.

وی اظهار داشت: با اجرای طرح های عمرانی، خدماتی و .. در سفرهای دولت به استان، این شهرستان چهره عمرانی بخود گرفته است.

وی عنوان کرد: مسئولان دستگاههای اجرایی باید بدانند معیار و ملاک مسئولیت خدمت بیشتر به مردم است.

حجت الاسلام محمد قاسمی امام جمعه فاضل آباد نیز گفت: طبق توصیه بزرگان دین در ارائه خدمات بی شائیه و اساسی به مردم پیشقدم باشیم.

وی افزود: بخشدار کمالان در مدت 5.5 سال خدمت خود در این بخش فعالیتهای چشمگیری در کارنامه اش ثبت کرده است.

در این جلسه منصور خسروی و اسماعیل ذبیحی به ترتیب به سمت بخشداران جدید کمالان و مرکزی علی آباد معرفی شدند و از زحمات غریب آبادی و تجری و سوخته سرایی بخشداران و سرپرست قبلی این بخشها قدردانی شد.
 

کد مطلب 1464615

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