مصر، صحنه آتش و گلوله/ درگیری میان انقلابیون و نظامیان ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه میدل ایست در مطلبی با عنوان"نظامیان انقلاب مصر را به نقطه صفر بازگرداندند" آورده است : میدان التحریر قاهره و خیابانهای منتهی به آن به عرصه درگیری تظاهرات کنندگان و نیروهای امنیتی تبدیل کرده است که این یادآور آغاز انقلاب مردمی مصر است.

این تظاهرات را اعضای ائتلاف انقلابیون 25 ژانویه برگزار کردند که خواستار محاکمه قاتلان انقلابیون،برپایی عدالت اجتماعی، آزادی و انتقال قدرت به غیرنظامیان بودند.

پایگاه مذکور می نویسد: میدان التحریر شاهد شلیک گاز اشک آور، گلوله های پلاستیکی، صدای آژیر ممتد آمبولانسها، دود و اشک و جنگ و گریز بود.

انقلابیون شورای نظامی را مسئول بازگرداندن انقلاب به نقطه صفر می دانند و در میدان التحریر انقلابیون یکصدا فریاد می زدند: مردم خواستار سرنگونی مشیر(رئیس شورای نظامی حاکم) هستند،حکومت نظامیان ساقط باید گردد، وزارت کشور اوباشی،خداوند از مستبدان و مفسدان انتقام می گیرد.

این پایگاه می افزاید: اسلام گرایان در صحنه حضور نداشتند و این نشانه رابطه قوی آنها با شورای نظامی حاکم است به ویژه اینکه پس از تظاهرات جمعه عرصه را ترک کردند.

پایگاه فوق ذکر کرد: با توجه به اینکه صدها نفر زخمی شدند و نیروهای امنیتی بر به کارگیری زور تاکید دارند و تلاشی برای آرامش به عمل نیاورده اند و "حازم ابواسماعیل" و "خالد عبدالحمید" از اعضای دفتر اجرایی ائتلاف انقلابیون خواستار حضور همه نیروهای انقلابی در عرصه برای همبستگی با همرزمان خود شده اند،زمینه افزایش بحران به قوت باقی است.