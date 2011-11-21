دومین ترجمه از «هیولای هاوکلاین» براتیگان هم آمد

به گزارش خبرنگار مهر، «هیولای هاوکلاین» از ریچارد براتیگان نویسنده و شاعر معروف آمریکایی است که اولین برگردان آن اردیبهشت ماه امسال با ترجمه «سارا خلیلی جهرمی» و از سوی نشر افراز به ویترین کتاب فروشیها راه یافت.
اخیراً هم ترجمه حدوداً 140 صفحهای حسین نوشآذر از این کتاب مجوز نشر گرفته و انتشارات مروارید آن را به زیر چاپ برده و است. این برگردان از کتاب براتیگان پس از یک سال مجوز نشر گرفته است.
این نویسنده و شاعر آمریکایی که در میانه قرن بیستم و همزمان با جنبش ادبی نسل بیت به شهرت رسید، در کتاب «هیولای هاوکلاین» که به دوران میانی کار او تعلق دارد، با بهرهگیری از مختصات دو ژانر گوتیک و وسترن و با طنزی که به امضای شخصی او در آثارش تبدیل شده بود، فضایی جذاب و تاملبرانگیز در روایت خود ایجاد میکند.
کتاب «هیولای هاوکلاین» در واقع داستانی است متشکل از دو داستان کوچکتر و شخصیتهای داستان اول در پی رویدادهای مرموزی مسخ میشوند و به شخصیتهای کتاب دوم تغییر ماهیت میدهند.
از ریچارد براتیگان تاکنون رمانهایی مانند «صید قزلآلا در امریکا»، «در قند هندوانه»، «ژنرال نیروهای متحد در بیگ سور»، «پس باد همهچیز را با خود نخواهد برد»، «یک زن بدبخت» و همچنین مجموعه شعرهای «کلاه کافکا»، «لطفا این کتاب را بکارید»، «عاشقانههای شاعر گمنام» و «خانهای جدید درامریکا» به زبان فارسی ترجمه و در ایران منتشر شده است.
نظر شما