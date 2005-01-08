حضور ايران در نشست گروه كارشناسي چرخه سوخت براي آژانس بسيار مهم است // نتايج مذاكرات چرخه سوخت روز جمعه اعلام مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر، "پيتر گراهام ريك وود" عضو بخش مطبوعاتي آژانس بين المللي انرژي اتمي در گفتگو با خبرگزاري "مهر" ضمن اعلام اين خبر افزود: طبق اعلام دبيرخانه آژانس ممكن است به دلايلي از قبيل طولاني شدن گفتگو ها زمان برگزاري اين نشست مطبوعاتي تغيير كند كه اين مسئله از طريق بخش مطبوعاتي آژانس اعلام خواهد شد.

پيتر گراهام ريك وود تاكيد كرد : حضور ايران براي اولين بار در نشست گروه كارشناسي چرخه سوخت هسته اي همانطور كه براي تهران حائز اهميت است، براي آژانس نيز بسيار مهم است.

اين عضو بخش مطبوعاتي آژانس در ادامه گفتگو با "مهر" و در تشريح جزييات برنامه گروه كارشناسي چرخه سوخت هسته اي اظهار داشت: گروه كارشناسي چرخه سوخت هسته اي داراي فعاليت هاي متعددي است كه اظهار نظر فني كشورهاي صاحب نظر در اين زمينه و تصميم گيري هاي مرتبط يكي از اين وظايف مي باشد.

ريك وود با تاكيد بر اين نكته كه گروه چرخه سوخت هسته اي وظايف متعددي دارد، توضيح بيشتر درباره مسئوليت هاي اين گروه را به روز جمعه و در جلسه مطبوعاتي موكول كرد و گفت: اعضاي شركت كننده در اين نشست درباره اين موضوع به طور مشروح سخن خواهند گفت.

وي درباره كارشكني برخي كشورها از جمله آمريكا براي عدم عضويت ايران در چرخه سوخت هسته اي اظهار نظري نكرد و اين موضوع را خارج از چارجوب وظايف خود خواند.

پيتر گراهام ريك وود اعلام كرد كه نشست مذكور از روز دوشنبه در مقر اصلي آژانس بين المللي انرژي اتمي در وين آغاز خواهد شد و انتظار مي رود روز جمعه همين هفته به پايان برسد.

گفتني است كانادا ، آمريكا ، برزيل ، آرژانتين ، هلند ، سوئيس ، سوئد ، اسپانيا ، فرانسه ، آلمان ، ژاپن ، چين ، روسيه ، هند ، پاكستان ، استراليا ،مالزي ، قزاقستان و نيز جمهوري اسلامي ايران ، از جمله كشورهاي تشكيل دهنده اين گروه هستند.