به گزارش خبرنگار مهر، کارلوس مسوتی رئیس سازمان جهانی بهداشت دام OIE امروز در بیست و هفتمین اجلاس کمیسیون منطقه ای آسیا، خاور دور و اقیانوسیه سازمان جهانی بهداشت دام در تهران گفت: به عنوان رئیس OIE حضور من در تهران برای شناخت بهتر کشورهای عضو اجلاس، نیازهای منطقه ای و هچنین جذابیت های آن است.

وی ادامه داد: اجلاس های منطقه ای اهمیت بسیاری در سازمان ما دارد زیرا فرصت بسیار مناسبی برای اعضای آن منطقه خاص است که در جمع آوری راه حل ها برای حل مشکلات منطقه بکوشند.

این مقام مسئول گفت: این اتفاق بسیار مهم است چرا که با همفکری وهم صبحتی مسائل خاصی که منطقه شما را تحت تاثیر قرار داده حل کرده و بیماری های حیوانات را کنترل می کند.

وی بیست و هفتمین کنفرانس OIE را شامل 2 امر مهم دانست و گفت: یکی از امور حضور فعال اعضا در بهبود و ارتقاء نظامنامه OIE، همچنین بهبود پایش اپیدمیولوژیکی در کنترل بیماری تب برفکی در آسیا است. من امیدوارم که این کنفرانس راه حل هایی برای پایش و کنترل این بیماری ارائه دهد ودر حل مسائل مطرح شده بکوشد.

مسوتی افزود: اعضای فعال OIEنقش کلیدی در سازمان ما دارند البته هرکدام از اعضا به طور مساوی حق رای دارند و رای همه دارای ارزش یکسان است. روش عملکردی OIEهمیشه بر مبنای انسجام و هماهنگی کار بین اعضا، رهبری و شفاف سازی بوسیله روسا و ارائه دموکراسی همراه با سخت گیری علمی است.

رئیس سازمان جهانی بهداشت دام بیان کرد: عمل تعیین نظامنامه بسیار مهم است زیرا قوانین بین المللی را پایه گذاری می کند که نه تنها برای سلامت و آسایش حیوانات بلکه برای تجارت حیوانات و محصولات با منشا دامی است.

وی در ادامه گفت: این ضروری است که بقیه مناطق عضو OIEنیز فعال شوند من همه مناطق از جمله کشور شما را تشویق می کنم که ساماندهی شده و در مناصب عمومی مرتبت با نیازهای منطقه تان شرکت جویید.

این مقام مسئول افزود: درمورد مسئله تکنیکی دوم همکاری و کمک OIEبرای مبارزه جهانی علیه بیماری تب برفکی به عنوان مسئله ای که همچنان ادامه دارد با تاکید بیشتری در طول ریاست من دنبال خواهد شد.

مسوتی با اعلام هدف فائو و OIE مبین بر ریشه کنی بیماری تب برفکی، گفت: فعالیت ها تا زمانی که در کنفرانس تایلند به عنوان یک بیماری ریشه کن شده مطرح شود ادامه دارد. این هدف بزرگی است ولی با تلاش بیشتر و هم جهت کردن کارها و پیگیری بیشتر مثل بیماری طاعون گاوی ریشه کن می شود.

کشف بیماری‌‌های جدید در حیوانات

وی ادامه داد: بیماری ها به طور اپیدمیک بین کشورها شیوع می یابد، بنابراین باید به این اندیشید که ضعف یک کشور و پایین بودن سطح بهداشت در آن مسئله ای است که همه کشورهای منطقه را متاثر می کند.

مسوتی بیان کرد: مهمترین مسئله در جهان امروز بحران اقتصادی است که فعالیت های همه موسسات جهانی را با محدودیت مواجه کرده و اخذ بودجه لازم از منابع محدود موجود مشکل است و این مسئله اهمیت مبارزه با بیماری های حیوانات به عنوان منبع موجود را دوچندان می کند.

وی اضافه کرد: بیماری های جدیدی در حیوانات پدیدار شده که ریسک انتقال به انسان را افزایش داده است علاوه بر آن 60 درصد بیماری های عفونی و واگیردار در انسان دارای منشا حیوانی هستند.