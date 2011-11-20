شاخص کل بورس تهران کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، در نتیجه معاملات امروز تالار شیشه ای بالغ بر 184 میلیون برگه سهم و حق تقدم در بیش از 18 هزار نوبت معاملاتی داد و ستد شدند.

معامله گران امروز 184 میلیون و 815 هزار و 666 برگه سهم و حق تقدم را به ارزش 462 میلیارد و 673 میلیون و 26 هزار ریال در 18 هزار و 677 نوبت معاملاتی داد و ستد کردند.

شاخص کل امروز 68 واحد عقب نشست و به رقم 25هزار و 298 رسید، شاخص صنعت 62 واحد افت کرد و شاخص 50 شرکت فعال تر افتی 4 واحدی را شاهد بود. همچنین شاخص های بازار اول و دوم به ترتیب 51 و 153 واحد نزول را تجربه کردند.