بسیج همواره حامی و پشتیبان دستاوردهای انقلاب و ولایت فقیه است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی اریسی بعد از ظهر یکشنبه در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه که در دفتر فرماندهی ناحیه مقاومت امام حسین(ع) قم برگزار شد، اظهار داشت: بسیج همواره حامی و پشتیبان دستاوردهای انقلاب و ولایت فقیه بوده است.



وی با اشاره به اینکه امام راحل به دنبال استفاده از نیروی مردمی در پاسداشت انقلاب اسلامی بود، ابراز داشت: بسیج 9 ماه قبل از شروع جنگ تحمیلی به دستور امام راحل تشکیل شد و در طول 32 سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی همواره در تمام صحنه‌های انقلاب حاضر بوده و از دستاوردهای انقلاب اسلامی دفاع کرده است.



فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام حسین(ع) قم با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه بسیج از برکات انقلاب اسلامی و افتخارات حضرت امام راحل بوده است، افزود: بسیج پدیده شگفت انگیز انقلاب اسلامی است.



اریسی در خصوص ویژگی بسیج و نقش آن در طول دوران انقلاب اسلامی اضافه کرد: اسلامی بودن، مسئولیت پذیری، مردمی بودن، کمک در حفظ امنیت ملی، داوطلبانه بودن و حضور تمام اقشار جامعه در تمام رده‌های سنی از جمله ویژگی‌های بسیج است.



بسیج در فتنه 88 ولایت فقیه را تنها نگذاشت



فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام حسین(ع) قم ادامه داد: بسیج در فتنه 88 با تمام وجود وارد صحنه شد و ولایت فقیه را تنها نگذاشت.



وی با بیان اینکه هفته بسیج سال جاری بسیار مهم تر از سالهای گذشته است، ابراز داشت: بیداری اسلامی در منطقه و همچنین بیداری انسانی در کشورهای اروپایی و آمریکایی از جمله حوادث اخیر است.



اریسی گفت: یکی از مباحث بسیار مهم که باید به آن توجه داشت صدور قطعنامه آژانس انرژی هسته‌ای علیه انرژی هسته‌ای ایران است که رهبر معظم انقلاب اسلامی در این باره بیان کردند، ایران نیازی به ساخت بمب اتم ندارد بلکه هر کدام از جوانان ما بمب اتم هستند.



وی با اشاره به اینکه آمانو رئیس آژانس انرژی هسته‌ای تابع فرمایشات آمریکا و اسرائیل است، اضافه کرد: آمانو گزارش‌های خود را به رویت آمریکا و اسرائیل می‌رساند و بدون رضایت و هماهنگی آنها کاری را انجام نمی‌دهد.



200 عنوان برنامه در هفته بسیج برگزار می‌شود



فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام حسین(ع) قم با بیان اینکه شروع برنامه‌های بسیج استان قم از 24 آبان ماه سال جاری بوده است، اظهار داشت: هفته بسیج از یکم آذرماه سال جاری آغاز می‌شود و برنامه‌های کلی ناحیه مقاومت امام حسین(ع) در هفته بسیج در 12 محور اصلی است.



وی گفت: بصیرت افزایی، برپایی نمایشگاه‌های مختلف، یادواره شهدای انقلاب، برگزاری دعای ندبه در مسجد جامع قم، شرکت در نمازجمعه، غبار روبی مزار شهدا، دیدار با خانواده شهدا و ایثارگر استان، شب خاطره، یادواره شهدای فرهنگی، محفل انس با قرآن، جشن گرامیداشت هفته بسیج، مسابقات ورزشی و آمادگی جسمانی، تجلیل از بسیجی های نمونه و فراخوان و تجمع گردان های عاشورا و الزهرا در پنج آذر ماه سال جاری از جمله برنامه های هفته بسیج در استان قم است.