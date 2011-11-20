تعداد بسیجیان در قم افزایش چشمگیری داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد حسین محمود آبادی بعد از ظهر یکشنبه در نشست مطبوعاتی اظهار داشت: جمعیت بسیج استان قم در طول سه سال گذشته افزایش چشمگیری است.



وی با بیان اینکه بسیج اجرا کننده وصیت و راه امام راحل است، اظهار داشت: بسیج در دوران بعد از رحلت بنیانگذار جمهوری اسلامی همواره مدافع حریم ولایت و پیرو دستورات مقام معظم رهبری بوده است.



فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام رضا(ع) قم گفت: بسیج در همه مناسبت‌های ملی و مذهبی برنامه دارد همچنین در سال جاری در هفته بسیج 38 عنوان برنامه در حوزه، پایگاه و ناحیه مقاومت بسیج امام رضا(ع) برگزار می‌شود.



وی ادامه داد: صبحگاه مشترک، همایش کوهپیمایی، پیاده روی به سمت مسجد مقدس جمکران، برگزاری دعای توسل، ندبه، دیدار با خانواده‌های شهدا از عمده برنامه‌های این مرکز در هفته بسیج است.



بسیج متناسب با تهدیدها آماده مقابله است



محمودآبادی ابراز داشت: ایثار و اخلاص بسیجیان بالاترین ارزش است و امروزه بسیج متناسب با تهدیدها آماده مقابله با دشمن است.



وی اظهار داشت: شعار امام راحل تشکیل ارتش 20 میلیونی بود در صورتی که جمعیت ایران در آن زمان 37 میلیون بود ولی ارتش 20 میلیون در هشت سال جنگ تحمیلی تشکیل شد.