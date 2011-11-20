حمایت و تقویت شهرداری ها یک ضرورت است

به گزارش خبرگزاری مهر، قهرمان رشید در جلسه شورای سازمان همیاری شهرداری های استان اظهارداشت: می بایست تدابیری اتخاذ شود تا بخشی از اقدامات شهرداری ها به کمک سازمان همیاری شهرداری ها انجام شود چرا که اگر سازمان همیاری تقویت شود شهرداری ها تقویت می شوند.

وی افزود: شهرداری ها سنگر اولیه ارتباط مردم هستند که این ارتباط اگر به درستی بر قرار شود می تواند موثر بوده و موجب تقویت اعتماد و اطمینان عمومی به نظام و دولت شود.

وی یادآور شد: اگر شهرداری ها نتوانند به وظایف خود به خوبی عمل کنند موجب ایجاد نارضایتی در بین شهروندان خواهد شد.

رشید ادامه داد: برغم محدودیت های منابع مالی که شهرداران با آن دست به گریبان هستند،اما اقدامات انجام شده در شهرداری های استان قابل تقدیر است.

استاندارخراسان جنوبی با بیان اینکه شهرداران نباید وارد زد و بندهای سیاسی شوند، تصریح کرد: جلب رضایت مردم مهمترین وظیفه ای است که شهرداران بر عهده دارند از اینرو با تمرکز بر این وظیفه مقدس از وارد شدن به فضاهای سیاسی پرهیز کنند.

وی بیان کرد: در سفر چهارم هیئت دولت به استان اعتبارات خوبی در بخش عمران شهری به استان اختصاص داده شده است که از این محل شهرداری های استان را حمایت خواهیم کرد.

رشید تصریح کرد: دستگاههای اجرایی بدهی خود را به شهرداری ها پرداخت کنند در غیر این صورت از اعتبارات آنها کاسته خواهد شد.

وی استفاده از بخش خصوصی برای پیشبرد امور در شهرداری ها را از مهمترین وظایف شهرداران دانست و افزود: در برنامه پنجم توسعه فرصت های خوبی برای شهرداران دیده شده است که شهرداران باید با مطالعه این برنامه از این فرصت ها به نحو مطلوب استفاده کنند.