به گزارش خبرنگار مهر‏، آیت پیمان بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به فرا رسیدن ماه محرم گفت: ماه محرم ماه بیداری و آگاهی بخشی است.



وی با تاکید براینکه تمام قیام‌های اسلامی منطقه نشأت گرفته از قیام عاشوراست، بیان داشت: شیعیان ایران، به ویژه هیئت‌های مذهبی باید کام تشنه مسلمانان منطقه را از فرهنگ عاشورایی سیراب کنند.



ضرورت تبیین قیام امام حسین(ع) در جهان اسلام



پیمان با تشریح این مطلب که فرهنگ عاشورا در همه ادوار تاریخ نجات بخش ظلم ستیزان و آزادی‌خواهان بوده است، اظهار داشت: دراین برهه حساس باید با رصد دقیق تحولات منطقه تاثیر قیام سید الشهدا(ع) را برای مسلمانان جهان تبیین و فرهنگ سازی کرد.



رئیس شورای سیاست گذاری کانون و هیئت خادم الرضا، با تصریح این مطلب که هیئت‌های مذهبی اصیل ترین تشکل های دینی تاریخ هستند، افزود: در طول تاریخ ایران اسلامی از نقش سازنده و مفید هیئت‌های مذهبی در تعلیم و ترویج فرهنگ و تمدن اسلامی نباید چشم پوشی کرد.



قیام عاشورا باید الگوی قیام های منطقه باشد



وی با تاکید براینکه خدمتگزاران به دستگاه امام حسین(ع) باید موج بیداری اسلامی را ترویج و تقویت کنند، گفت: اکنون که عدالت طلبان و مستضعفان جهان به دنبال پیشاهنگی برای نجات خود هستند بهترین موقعیت است که الگوهای عاشورایی را بر آنها دیکته کنیم تا دوباره اسیر ظلم و ستم دیگری نشوند.



برگزاری کنگره بین المللی « نهضت حسینی و بیداری اسلامی»



پیمان از برگزاری کنگره بین المللی "نهضت حسینی و بیداری اسلامی" خبر داد و گفت: در راستای ترویج و تبیین انگیزه و علل قیام حسینی در جهان اسلام این کنگره با حضور اندیشمندان بزرگ داخلی و خارجی برگزار می‌شود.



محورهای همایش



وی با بیان اینکه این کنگره در آستانه اربعین حسینی در قم برگزار می‌شود، بیان داشت: فراخوان این همایش با 30 محور مهم درباره علل، انگیزه‌ها، فلسفه و اهداف و پیامدهای قیام حسینی است که از اول محرم در سطح کشور ازطریق رسانه‌های جمعی اطلاع رسانی می‌شود.



رئیس شورای سیاست گذاری کانون و هیئت خادم الرضا(ع)، با تأکید براینکه برای برگزاری این همایش از همکاری و مساعدت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی سود خواهیم جست، گفت: برای اینکه جنبه فراملی این همایش چشمگیرتر شود از بزرگان مذاهب جهان برای شرکت در این همایش دعوت به عمل می‌آید.



تشریح برنامه‌های سال جاری هیئت خادم الرضا(ع)



پیمان در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه کانون خادم الرضا بیش از 30 هزار عضو افتخاری صاحب مشخصات دارد، افزود: این هیئت در سال جاری، در جشن ازدواج 180 زوج، برگزاری جشن ده روزه مهدویت، برگزاری جشن اوقات فراغت در قالب طرح خلیج فارس، انتشار ویژه نامه و منشورات فرهنگی و مذهبی، ارائه نرم افزارهای آموزشی و... نقش فعال داشته است.



وی از ارسال بیش از 500 هزار پیام کوتاه به اعضای کانون خبر داد و بیان داشت: ارسال 15 هزار ایمیل، برگزاری 24 مراسم رسمی و بزرگ در مناسبت‌های مختلف، برای اعضا از جمله دیگر فعالیت‌های این هیئت مذهبی است.



برنامه های محرم هیئت خادم الرضا



رئیس شورای سیاست گذاری کانون و هیئت خادم الرضا(ع)، درباره برنامه‌های ماه محرم این تشکل مذهبی گفت: این هیئت به دلیل اقبال بالای مردم شریف قم امسال نیز به مدت ده شب در ورزشگاه شهید حیدریان از دهه اول محرم مراسم سوگواری ابا عبدالله الحسین(ع) را برگزار می‌کند.



وی از برگزاری کارهای فرهنگی ویژه در راستای ترویج اندیشه عاشورایی در میان جوانان خبر داد و گفت: امسال به جز مداحی و سخنرانی، از وجود آیات عظام، علمای جامعه مدرسین و دیگر شخصیت‌های مهم کشوری و لشکری برای تبیین اهداف عاشورایی سود خواهیم جست.