واگذاری سهام 6 شرکت دولتی تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در آخرین جلسه هیئت واگذاری قیمت پایه و شرایط واگذاری 100 درصد ارزش نیروگاه سلطانیه زنجان از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی توانیر و 100 درصد نیروگاه سیکل ترکیبی سبلان(اردبیل) از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی برق منطقه ای آذربایجان شرقی بابت رد دیون دولت به پیمانکاران وزارت نیرو بر اساس جزء الف بند 35 ماده واحده قانون بودجه سال 90 مورد موافقت قرار گرفت.



عرضه دوباره 70 درصد سهام شهرک تحقیقاتی کاوش از شرکتهای زیرمجموعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و 100 درصد سهام شرکت ساختمانی و شهرسازی باغان از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی وزارت راه و شهرسازی بابت رددیون دولت به بانک ملت به صورت نقد از دیگر مصوبات جلسه دیروز هیئت واگذاری بود.



در این جلسه همچنین با واگذاری 40 درصد سهام شرکت صنایع مصالح پیش ساخته تامین ابنیه از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از طریق مزایده به صورت نقد و 70 درصد سهام شرکت پتروشیمی بیستون از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی ملی صنایع پتروشیمی از طریق فرابورس به صورت نقد و اقساط موافقت شد.

