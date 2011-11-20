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۲۹ آبان ۱۳۹۰، ۱۵:۵۳

در هفت ماهه امسال/

20 هزار بوشهری خون اهدا کردند

20 هزار بوشهری خون اهدا کردند

بوشهر - خبرگزاری مهر: معاون پایگاه انتقال خون استان بوشهر گفت: در هفته ماهه امسال 20 هزار و 76 نفر بخشی از خون زندگی بخش خود را به نیازمندان هدیه کردند.

اصغر نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اهدای این تعداد خون نزدیک به 20 درصد بیشتر از اهداء کنندگان در مدت مشابه پارسال است.

وی اظهارداشت: در این مدت از خونهای اهدایی 46 هزار و 257 واحد فرآورده خونی تولید شده و 23 هزار و 356 واحد در اختیار بیمارستانها قرار گرفته است.

معاون پایگاه انتقال خون استان بوشهر گفت: از خون اهدایی، فرآورده هایی نظیر پلاکت، پلاسما، کرایو و گلبول قرمز متراکم تهیه می شود.

نجفی شرایط اهدای خون را عدم اعتیاد به مواد مخدر و الکل، سن بین 17 تا 65 سال و داشتن حداقل 50 کیلوگرم وزن کرد و اظهار داشت: گذشتن هشت هفته پس از آخرین اهدای خون، نداشتن آلرژی حاد، ناراحتی قلبی، زردی و متعادل بودن فشار خون از دیگر شرایط اهدای خون است.

کد مطلب 1464633

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