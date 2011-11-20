فراماسونری با سینما به دنبال ترویج سکولاریسم است

به گزارش خبرگزاری مهر، موسی حقانی در سومین همایش ملی ناتوی فرهنگی با اشاره به ریشه های تاریخی ناتوی فرهنگی و نفوذ فراماسونری جدید در ایران اظهار داشت: جریان فراماسونری تشکیلاتی نهان روش و تخلیه گر است .

حقانی گفت: جریان فراماسونری برای نخستین بار در سال 1717 در انگلستان به منظور تسلط یهود و مسیحیت صهیونیستی در جهان، شکل گرفت .

وی با بیان اینکه تاریخ ماسونها به گذشته تاریخ بشر می رسد، افزود: در حال حاضر اغلب مجامع جهانی نظیر سازمان ملل، NPT و اقتصاد جهانی به دست جریانهای فراماسونری، یهود و مسیحیت صهیونیستی است .

رئیس دفتر مطالعات و تدوین تاریخ معاصر ایران اضافه کرد: ماسونها به دنبال برگشت یهود و بنی اسرائیل به قلب قدرت جهان با استفاده از پول، سحر و جادو و تشکیلات شیطانی هستند .

وی با اشاره به رسوخ سحر و جادو در جریان انحرافی عنوان کرد: انجام و تظاهر به گناه در شیطان پرستی رواج دارد.

حقانی تأکید کرد: جریان فراماسونری سه شعار آزادی از قید و بندها، برابری در ذات همه انسانها و برادری در تشکیلات ماسونی را دنبال می کند و عمل به این شعائر را مدنظر قرار داده است .

جریان انحرافی ریشه در فراماسونری دارد

وی افزود: جریان منحرفی که امروز در بدنه دولت فعالیت می کند ریشه در فراماسونری دارد و با اذعان به این نکته که بدون داشتن دین می توان خدا داشت در حال ترویج تفکر "دئیسم" است .

رئیس دفتر مطالعات و تدوین تاریخ معاصر ایران گفت: فراماسونری در ایران با قطع کردن ریشه شریعت و فقه، در حال شکل دادن نوعی سکولاریسم فرهنگی و اجتماعی با استفاده از برخی ظرفیتها نظیر سینما است .

وی ادامه داد: انسان محوری، اعتقاد نداشتن به هیچ اصل ثابتی، اعتقاد به خدا بدون داشتن دین و جهان وطنی از اصول فراماسونری محسوب می شود که با توجه به اصل دوم حق جهاد از انسان گرفته شده و در نتیجه بی هویتی شخصیتی و دینی وجود آدمی را خواهد گرفت .

حقانی با اشاره به تفکر "دئیسم" افزود: این اصل به معنای اعتقاد به خدا بدون داشتن دین است و در ادوار گذشته اصلاح طلبان و در عصر حاضر جریان انحرافی مروج این نوع تفکر هستند .

وی با بیان اینکه نباید در جهان اسلام و حتی کشورهای اسلامی مالکیت بخش خاصی را ادعا کرد، گفت: دم زدن از جهانی شدن شعار ماسونهاست چراکه مسلمانان معتقد به جهانی شدن دین مبین اسلام با ظهور آخرین فرستاده الهی هستند .

رئیس دفتر مطالعات و تدوین تاریخ معاصر ایران عنوان کرد: فراماسونرها در وهله نخست به دنبال افراد عادی و معمولی نمی روند بلکه با جذب نخبگان و خواص به دنبال تغییر سرنوشت آحاد زیادی از جامعه هستند که متأسفانه امروز شاهد رسوخ این تفکر در برخی دولتمردان اسلامی هستیم .

تغییر ساختار در علوم انسانی ضروری است

وی در ادامه با اشاره به ساختار علوم انسانی در جوامع غربی گفت: روح حاکم بر علوم انسانی امروز انسان محوری و ماسونی است و تفکر خدامحوری را در مقابل اومانیسم قرار می دهد بنابراین تغییر ساختار در این علوم یک نیاز و ضرورت تلقی می شود .

حقانی افزود: لیدر جریان انحرافی وقتی که بهترین نظام را نظام سکولار می داند در واقع تفکر فراماسونری را تکرار می کند که مقصد نهایی این جریان نابودی و زوال خواهد بود .

وی با اشاره به اینکه تفکر ماسونی همچنان در ایران باقی مانده است، بیان کرد: در زمان محمدرضا پهلوی 50 لژ شیطان پرستی با عضویت چهار هزار نفر از نخبگان جامعه در ایران فعال بود که پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تدبیر امام خمینی تشکیلات فراماسونری در ایران با قدمتی چند صد ساله از بین رفت .

رئیس دفتر مطالعات و تدوین تاریخ معاصر ایران عنوان کرد: در دوران اصلاحات جریان ماسونی در ایران قدرت گرفت و این طرز تفکر با ساخت فرهنگسراها و طرح مباحثی نظیر جامعه مدنی، حقوق بشر و حقوق شهروندی در دانشگاه احیا شد .

وی اظهار داشت: هرکسی که به اسم ولی فقیه مراجع شیعه را تضعیف و ذره ای به ساحت مقدس آنان توهین کند از جرگه ولایت خارج است و در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران جایگاهی ندارد .