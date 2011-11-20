فراماسونری با سینما به دنبال ترویج سکولاریسم است

به گزارش خبرگزاری مهر، موسی حقانی در سومین همایش ملی ناتوی فرهنگی با اشاره به ریشه های تاریخی ناتوی فرهنگی و نفوذ فراماسونری جدید در ایران اظهار داشت: جریان فراماسونری تشکیلاتی نهان روش و تخلیه گر است.
حقانی گفت: جریان فراماسونری برای نخستین بار در سال 1717 در انگلستان به منظور تسلط یهود و مسیحیت صهیونیستی در جهان، شکل گرفت.
وی با بیان اینکه تاریخ ماسونها به گذشته تاریخ بشر می رسد، افزود: در حال حاضر اغلب مجامع جهانی نظیر سازمان ملل، NPT و اقتصاد جهانی به دست جریانهای فراماسونری، یهود و مسیحیت صهیونیستی است.
رئیس دفتر مطالعات و تدوین تاریخ معاصر ایران اضافه کرد: ماسونها به دنبال برگشت یهود و بنی اسرائیل به قلب قدرت جهان با استفاده از پول، سحر و جادو و تشکیلات شیطانی هستند.
وی با اشاره به رسوخ سحر و جادو در جریان انحرافی عنوان کرد: انجام و تظاهر به گناه در شیطان پرستی رواج دارد.
حقانی تأکید کرد: جریان فراماسونری سه شعار آزادی از قید و بندها، برابری در ذات همه انسانها و برادری در تشکیلات ماسونی را دنبال می کند و عمل به این شعائر را مدنظر قرار داده است.
جریان انحرافی ریشه در فراماسونری دارد
وی افزود: جریان منحرفی که امروز در بدنه دولت فعالیت می کند ریشه در فراماسونری دارد و با اذعان به این نکته که بدون داشتن دین می توان خدا داشت در حال ترویج تفکر "دئیسم" است.
رئیس دفتر مطالعات و تدوین تاریخ معاصر ایران گفت: فراماسونری در ایران با قطع کردن ریشه شریعت و فقه، در حال شکل دادن نوعی سکولاریسم فرهنگی و اجتماعی با استفاده از برخی ظرفیتها نظیر سینما است.
وی ادامه داد: انسان محوری، اعتقاد نداشتن به هیچ اصل ثابتی، اعتقاد به خدا بدون داشتن دین و جهان وطنی از اصول فراماسونری محسوب می شود که با توجه به اصل دوم حق جهاد از انسان گرفته شده و در نتیجه بی هویتی شخصیتی و دینی وجود آدمی را خواهد گرفت.
حقانی با اشاره به تفکر "دئیسم" افزود: این اصل به معنای اعتقاد به خدا بدون داشتن دین است و در ادوار گذشته اصلاح طلبان و در عصر حاضر جریان انحرافی مروج این نوع تفکر هستند.
وی با بیان اینکه نباید در جهان اسلام و حتی کشورهای اسلامی مالکیت بخش خاصی را ادعا کرد، گفت: دم زدن از جهانی شدن شعار ماسونهاست چراکه مسلمانان معتقد به جهانی شدن دین مبین اسلام با ظهور آخرین فرستاده الهی هستند.
رئیس دفتر مطالعات و تدوین تاریخ معاصر ایران عنوان کرد: فراماسونرها در وهله نخست به دنبال افراد عادی و معمولی نمی روند بلکه با جذب نخبگان و خواص به دنبال تغییر سرنوشت آحاد زیادی از جامعه هستند که متأسفانه امروز شاهد رسوخ این تفکر در برخی دولتمردان اسلامی هستیم.
تغییر ساختار در علوم انسانی ضروری است
وی در ادامه با اشاره به ساختار علوم انسانی در جوامع غربی گفت: روح حاکم بر علوم انسانی امروز انسان محوری و ماسونی است و تفکر خدامحوری را در مقابل اومانیسم قرار می دهد بنابراین تغییر ساختار در این علوم یک نیاز و ضرورت تلقی می شود.
حقانی افزود: لیدر جریان انحرافی وقتی که بهترین نظام را نظام سکولار می داند در واقع تفکر فراماسونری را تکرار می کند که مقصد نهایی این جریان نابودی و زوال خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه تفکر ماسونی همچنان در ایران باقی مانده است، بیان کرد: در زمان محمدرضا پهلوی 50 لژ شیطان پرستی با عضویت چهار هزار نفر از نخبگان جامعه در ایران فعال بود که پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تدبیر امام خمینی تشکیلات فراماسونری در ایران با قدمتی چند صد ساله از بین رفت.
رئیس دفتر مطالعات و تدوین تاریخ معاصر ایران عنوان کرد: در دوران اصلاحات جریان ماسونی در ایران قدرت گرفت و این طرز تفکر با ساخت فرهنگسراها و طرح مباحثی نظیر جامعه مدنی، حقوق بشر و حقوق شهروندی در دانشگاه احیا شد.
وی اظهار داشت: هرکسی که به اسم ولی فقیه مراجع شیعه را تضعیف و ذره ای به ساحت مقدس آنان توهین کند از جرگه ولایت خارج است و در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران جایگاهی ندارد.
رئیس دفتر مطالعات و تدوین تاریخ معاصر ایران با بیان اینکه فعالیت ماسونها در کشور ممنوع است، افزود: فراماسونری امروز در قالب عرفان های نوظهور فعالیت میک ند که نمونه بارز آن حلقه کیهانی است.
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