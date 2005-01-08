اجراي نمايش هاي ويژه براي دانش آموزان ممتاز در حوزه هنري

به گزارش گروه فرهنگ وهنر "مهر"، اين نمايش ها با هدف ايجاد ارتباط بيشتر مراكز آموزش و پرورش ، آشنايي با مديران و دانش آموزان ممتاز و برجسته مدارس ديگر وارج نهادن به تلاش هاي اين مديران در امر آموزش و پرورش دانش آموزان اجرا مي شود.

لازم به ذكر است مديران مناطق آموزش و پرورش مي توانند با ارسال نمابر به مركز هنرهاي نمايشي حوزه هنري و ذكر نام دانش اموزان ممتاز مدارس شان از مزاياي ويژه اين طرح برخوردار شوند.

ستاد خبري حوزه هنري اعلام كرد: علاقمندان جهت كسب اطلاعات بيشتر در خصوص اين طرح مي توانند به مركز هنرهاي نمايشي حوزه هنري ، واقع در تقاطع خيابانهاي حافظ و سميه مراجعه و يا با شماره تلفن 8895053 تماس حاصل نمايند.