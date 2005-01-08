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۱۹ دی ۱۳۸۳، ۱۵:۰۸

اجراي نمايش هاي ويژه براي دانش آموزان ممتاز در حوزه هنري

به همت مركز هنرهاي نمايشي حوزه هنري ، نمايش هاي توليد شده دركارگاه كاربردي اين مركز ، از اول لغايت 10 بهمن ماه 83 براي دانش آموزان ممتاز مدارس در تماشاخانه مهر حوزه هنري به روي صحنه مي رود.

به گزارش گروه فرهنگ وهنر "مهر"، اين نمايش ها با هدف ايجاد ارتباط بيشتر مراكز آموزش و پرورش ، آشنايي با مديران و دانش آموزان ممتاز و برجسته مدارس ديگر وارج نهادن به تلاش هاي اين مديران در امر آموزش و پرورش دانش آموزان اجرا مي شود.

لازم به ذكر است مديران مناطق آموزش و پرورش مي توانند با ارسال نمابر به مركز هنرهاي نمايشي حوزه هنري و ذكر نام دانش اموزان ممتاز مدارس شان از مزاياي ويژه اين طرح برخوردار شوند.

ستاد خبري حوزه هنري اعلام كرد: علاقمندان  جهت كسب اطلاعات بيشتر در خصوص اين طرح مي توانند به مركز هنرهاي نمايشي حوزه هنري ، واقع در تقاطع خيابانهاي حافظ و سميه مراجعه و يا با شماره تلفن 8895053 تماس حاصل نمايند.

کد مطلب 146464

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