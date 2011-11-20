به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عظیم عابدینی مدیر گروه ارزیابی پابان نامه های پژوهشکده باقرالعلوم(ع) گفت: گروه ارزیابی پابان نامه های پژوهشکده با هدف غنای محتوایی پابان نامه های پژوهشی در حوزه علوم اسلامی انسانی پایان نامه های وقف و احکام آن در اسلام، انفاق در قرآن و نقد و بررسی روایات سیره نبوی قبل از بعثت را مورد برسی قرار داد.

وی با ارائه توضیحاتی در مورد این پایان نامه ها افزود: اثر "وقف و احکام آن در اسلام" که توسط هادی بلاغی و با راهنمایی مرحوم آیت الله محمد هادی معرفت و به داوری حجج ‏اسلام نکونام و رحمتی برای سطح سه و رشته فقه در 216 صفحه و در سال 79 به سامان رسیده است.

عابدینی اضافه کرد: پژوهنده در کاوشی نو وقف و احکام آن را در هشت فصل بررسی کرده و پس از طرح مباحث مقدماتی در از تعریف ‏های وقف در فصل دوم یاد کرده و بهترین تعریف را نیز ارائه کرده است.

وی یاد آور شد: پایان نامه "انفاق در قرآن" به کوشش سعید بندعلی و راهنمایی حجت ‏الاسلام سیدمحمد غروی و داوری آیت‏ الله محمدهادی معرفت و حجتة‏ الاسلام آشتیانی برای سطح سه و رشته علوم قرآنی، در 220 صفحه و در سال 79 به نتیجه رسیده است.

مدیر گروه ارزیابی پایان نامه ها گفت: این پژوهش در یک مقدمه و نه فصل تدوین شده و پژوهنده پس از مقدمه، در فصل اول که به تعریف انفاق اختصاص دارد انفاق در قرآن، ابتکار قرآن در انفاق، آیات انفاق و مباحثی از این دست را بیان کرده است.



عظیم عابدینی در مورد پایان نامه "نقد و بررسی روایات سیره نبوی قبل از بعثت" گفت: این اثر با تلاش رمضان محمدی و راهنمایی حجت‏الاسلام رسول جعفریان و مشاوره دکتر علی اکبر حسنی و برای مقطع کارشناسی ارشد رشته تاریخ در 128صفحه و در سال 79 به رشته تحریر در آمده است.

وی تأکید کرد: تلاش این رساله برای پاسخ به این سؤال است که: زندگی قبل از بعثت را چه روایاتی تشکیل می ‏دهند و این روایات از کجا آمده‏ اند، برای پاسخ به این سؤال، لازم بود اسناد اولیه این منابع، شناسایی و شیوه مؤلفان جمع آوری و تدوین اطلاعات و مقدار دخل و تصرف راویان در انتقال اخبار و تصورات غالبی و پیش ‏داوری های آنها بدست آید.