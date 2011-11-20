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۲۹ آبان ۱۳۹۰، ۱۷:۰۰

اسامی داوران هفته هشتم لیگ دسته اول اعلام شد

اسامی داوران هفته هشتم لیگ دسته اول اعلام شد

کمیته داوران فدراسیون فوتبال اسامی داوران دیدارهای هفته هشتم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی داوران هفته هشتم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:
سه شنبه - 1/9/90
* داماش ایرانیان - صنعت ساری، ساعت 14، ورزشگاه کارگران تهران
داور: رسول رهبرفام، کمک‌ها: جهانبخش آرمان و علی دودانگه، داورچهارم: وحید صالحی

* شهرداری اراک - ابومسلم مشهد، ساعت 14، ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک
داور: جمشید محمدی، کمک‌ها: فرهاد خوشنواز و حمید سبحانی، داورچهارم: علی صفایی

* استیل آذین سمنان - سایپای شمال، ساعت 14، ورزشگاه تختی سمنان
داور: شاهین حاج بابایی، کمک‌ها: هادی برزو و جواد مداح، داورچهارم: غلامرضا عباچی

* برق شیراز - شهرداری یاسوج، ساعت 14، ورزشگاه حافظیه شیراز
داور: جواد شرفی، کمک‌ها: کیانوش داودزاده و عبدالحسین سواری، داورچهارم: محمدحسین زاهدی

* نیروی زمینی تهران - ماشین سازی تبریز، ساعت 14، ورزشگاه شهدای نزاجای تهران
داور: غلامرضا جباری، کمک‌ها: رضاعلی لیوانی و هومن سحری، داورچهارم: علیرضا کحال

چهارشنبه - 2/9/90
* گسترش فولاد تبریز - فولاد یزد، ساعت 14، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز
داور: اشکان خورشیدی، کمک‌ها: سخاوت سلیمان‌نژاد و غلامرضا تیموری، داورچهارم: مرتضی عابدی

پنجشنبه - 3/9/90
* صنعتی کاوه تهران - نفت مسجد سلیمان، ساعت 14، ورزشگاه همای تهران
داور: مجید سیفی آذر، کمک‌ها: مهرداد تقی آزادگان و حمید سیفی آذر، داورچهارم: کوپال ناظمی

* اتکای گلستان - مس رفسنجان،  ساعت 14، ورزشگاه آزادی گرگان
داور: موسی الرضا ارغوانی، کمک‌ها: جواد شیروانی و یعقوب سخندان، داورچهارم: عباس مهدی‌زاده

* پاس همدان - گل گهر سیرجان، ساعت 14، ورزشگاه قدس همدان
داور: محمدرضا فغانی، کمک‌ها: علیرضا ایلدروم و سعید آل وردی، داورچهارم: حامد اسم خانی

* گهر زاگرس دورود - شیرین فراز کرمانشاه، ساعت 14، ورزشگاه تختی دورود
داور: پیمان فرخی مهر، کمک‌ها: کیانوش داودزاده و جواد قنبریان، داورچهارم: پیام حیدری

* نساجی مازندران - آلومینیوم هرمزگان، ساعت 14، ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر
داور: رضا کرمانشاهی، کمک‌ها: محمدرضا پازوکی و حسین رحیمی‌پور، داورچهارم: یاسر همرنگ

* شهرداری بندرعباس - پیکان تهران، ساعت 14:15، ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
داور: رحیم مهرپیشه، کمک‌ها: محمدرضا غنو و مصطفی دهقانی، داورچهارم: محمدرضا تارخ

* ایرانجوان بوشهر - پیام مخابرات فارس، ساعت 14:30، سالن شهید بهشتی بوشهر
داور: محمدرضا شیخی، کمک‌ها: بهروز برون و علیرضا آزرده، داورچهارم: بهروز رنجبر

* استقلال صنعتی - تربیت یزد، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی اهواز
داور: بیژن حیدریان، کمک‌ها: مصطفی فراهانی و حمیدرضا رحیمی، داورچهارم: جواد رحیم‌زاده

کد مطلب 1464643

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