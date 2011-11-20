اسامی داوران هفته هشتم لیگ دسته اول اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی داوران هفته هشتم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

سه شنبه - 1/9/90

* داماش ایرانیان - صنعت ساری، ساعت 14، ورزشگاه کارگران تهران

داور: رسول رهبرفام، کمک‌ها: جهانبخش آرمان و علی دودانگه، داورچهارم: وحید صالحی

* شهرداری اراک - ابومسلم مشهد، ساعت 14، ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک

داور: جمشید محمدی، کمک‌ها: فرهاد خوشنواز و حمید سبحانی، داورچهارم: علی صفایی

* استیل آذین سمنان - سایپای شمال، ساعت 14، ورزشگاه تختی سمنان

داور: شاهین حاج بابایی، کمک‌ها: هادی برزو و جواد مداح، داورچهارم: غلامرضا عباچی

* برق شیراز - شهرداری یاسوج، ساعت 14، ورزشگاه حافظیه شیراز

داور: جواد شرفی، کمک‌ها: کیانوش داودزاده و عبدالحسین سواری، داورچهارم: محمدحسین زاهدی

* نیروی زمینی تهران - ماشین سازی تبریز، ساعت 14، ورزشگاه شهدای نزاجای تهران

داور: غلامرضا جباری، کمک‌ها: رضاعلی لیوانی و هومن سحری، داورچهارم: علیرضا کحال

چهارشنبه - 2/9/90

* گسترش فولاد تبریز - فولاد یزد، ساعت 14، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز

داور: اشکان خورشیدی، کمک‌ها: سخاوت سلیمان‌نژاد و غلامرضا تیموری، داورچهارم: مرتضی عابدی

پنجشنبه - 3/9/90

* صنعتی کاوه تهران - نفت مسجد سلیمان، ساعت 14، ورزشگاه همای تهران

داور: مجید سیفی آذر، کمک‌ها: مهرداد تقی آزادگان و حمید سیفی آذر، داورچهارم: کوپال ناظمی

* اتکای گلستان - مس رفسنجان، ساعت 14، ورزشگاه آزادی گرگان

داور: موسی الرضا ارغوانی، کمک‌ها: جواد شیروانی و یعقوب سخندان، داورچهارم: عباس مهدی‌زاده

* پاس همدان - گل گهر سیرجان، ساعت 14، ورزشگاه قدس همدان

داور: محمدرضا فغانی، کمک‌ها: علیرضا ایلدروم و سعید آل وردی، داورچهارم: حامد اسم خانی

* گهر زاگرس دورود - شیرین فراز کرمانشاه، ساعت 14، ورزشگاه تختی دورود

داور: پیمان فرخی مهر، کمک‌ها: کیانوش داودزاده و جواد قنبریان، داورچهارم: پیام حیدری

* نساجی مازندران - آلومینیوم هرمزگان، ساعت 14، ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر

داور: رضا کرمانشاهی، کمک‌ها: محمدرضا پازوکی و حسین رحیمی‌پور، داورچهارم: یاسر همرنگ

* شهرداری بندرعباس - پیکان تهران، ساعت 14:15، ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس

داور: رحیم مهرپیشه، کمک‌ها: محمدرضا غنو و مصطفی دهقانی، داورچهارم: محمدرضا تارخ

* ایرانجوان بوشهر - پیام مخابرات فارس، ساعت 14:30، سالن شهید بهشتی بوشهر

داور: محمدرضا شیخی، کمک‌ها: بهروز برون و علیرضا آزرده، داورچهارم: بهروز رنجبر

* استقلال صنعتی - تربیت یزد، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی اهواز

داور: بیژن حیدریان، کمک‌ها: مصطفی فراهانی و حمیدرضا رحیمی، داورچهارم: جواد رحیم‌زاده