دکتر محمدرضا اولیایی منش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در بحث تعرفه های خدمات درمانی امسال، دو نکته وجود دارد. زیرا تعرفه های امسال با عنوان دولتی و غیردولتی به تصویب رسید که کلمه تعرفه غیردولتی شبهه ای ایجاد کرده بود.

وی افزود: با توجه به اینکه در سالهای قبل از کلمه خصوصی برای بخش غیردولتی استفاده می شود، از این رو پیشنهاد کردیم این کلمه در تعرفه های سال 90 نیز جایگزین تعرفه های غیردولتی شود که هیئت وزیران با این پیشنهاد وزارت بهداشت موافقت کرد.

اولیایی منش در ارتباط با اینکه گفته می شود تعرفه های خدمات درمانی سال 90 به دلیل اینکه در شورای عالی سلامت به تصویب نرسیده است، غیرقانونی است، گفت: بر اساس استفساریه قانونی، تا زمانی که این شورا تشکیل نشده است تعرفه های خدمات درمانی در شورای عالی بیمه تصویب می شود. چون نمی توان ارائه خدمات در حوزه بهداشت و درمان به مردم را معطل نگه داشت.

مدیرکل دفتر ارزیابی فناوری، تدوین استاندارد و تعرفه خدمات وزارت بهداشت تاکید کرد: تعرفه های درمانی سال 90 وجود دارند و قانونی هستند.

وی در ادامه به زمان بررسی تعرفه های سال 91 در وزارت بهداشت اشاره کرد و افزود: جلسات کارشناسی تعرفه های سال 91 حداکثر از اوایل آذر ماه جاری شروع می شود و بهمن یا اسفند امسال به پایان می رسد.

اولیایی منش از مشارکت سازمان نظام پزشکی در تهیه تعرفه های خصوصی خبر داد و گفت: سازمان نظام پزشکی به عنوان یکی از اعضای شورای عالی بیمه در تعیین تعرفه ها مشارکت می کند اما مثل سالهای گذشته تصویب نمی کند.

پیش از این دکتر شهاب الدین صدر، رئیس کل سازمان نظام پزشکی گفته بود که به دلیل خدشه قانونی نسبت به روال تعیین و اعلام تعرفه‌های سال 90، دولت این تعرفه‌ها را ابطال نموده و در تلاش است با تشکیل شورای عالی بیمه سلامت، روند قانونی تعیین تعرفه‌ها را رعایت کند.