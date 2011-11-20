خانه مهر کرمان بلاتکلیف حضور بازنشستگان است

اسماعیل زمانی فر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: خانه مهر کرمان که جهت استفاده کانون بازنشستگان تامین اجتماعی ساخته شده است متاسفانه بعد از یک سال و نیم که از ساخت آن می گذرد همچنان به صورت خالی به حال خود رها شده است.

وی تصریح کرد: کانونهای بازنشستگی تامین اجتماعی هیچ حرکتی برای مستقر شدن در این مکان که در یکی از پارک های زیبای کرمان و در نزدیک اداره کل تامین اجتماعی استان کرمان ساخته شده است، نکرده اند.

وی یادآورشد: این در حالی است که کانون بازنشستگی کرمان در ساختمانی کار می کند که شایسته حضور بازنشستگان نیست.

وی در ادامه با اشاره به اینکه تمام منابع سازمان تامین اجتماعی متعلق به بیمه شدگان است گفت: اگر تفکری داریم که سازمان استقلال مالی دارد باید نسبت به تمام قوانین مجلس بیدار باشیم وتشکیل اتاق فکر سازمان که با حضور تمام بازنشستگان در آینده عملی خواهد شد در همین راستا است.

زمانی فر اظهار داشت: سازمان تامین اجتماعی برای انتقال مشکلات و مسائل خود زیر نظر وزارت تعاون کار می کند و اما در بحث بودجه حتی یک ریال بودجه دولتی و ملی ندارد.

وی ادامه داد: در طرح هدفمندی یارانه ها میلیاردها تومان یارانه ای که برخی کارخانه ها قبلا می گرفتند بین مردم توزیع شد و یک فرد روستایی که رنگ بنزین را نمی دید یارانه گرفت در حالیکه کارخانه ها که قبلا ولخرجی می کردند حال به سازمان فشار آورده اند برای جبران این کمبود منابع به آنها لیست بدون وجه بدهیم که اگر این بحث متداول شود بعدا به تعهدات خود عمل نمی کنند و منابع سازمان را به خطر می اندازند.

