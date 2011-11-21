حجت‌اله ایوبی رئیس موسسه فرهنگی اکو، در ارتباط با برگزاری نمایشگاه مجسمه‌های برنزی استاد تاها بهبهانی در این موسسه به خبرنگار مهر گفت: برگزاری این نمایشگاه باشکوه از نقاط عطف فعالیت‌های موسسه اکو به شمار می‌رود. حضور بیش از 1400 نفر علاقمند در روز اول نمایشگاه و شرکت 10 سفیر و تنی چند از دیپلمات‌های کشورهای اروپایی و آسیایی در افتتاحیه این نمایشگاه یک رکورد چشمگیر و جدید برای ما بود.

وی در خصوص مواجه دیپلمات‌ها و شخصیت‌های فرهنگی خارجی با مجسمه‌های استاد بهبهانی افزود: این پرندگان برنزی با طراحی و فرم منحصر به فرد خود، شاخص‌ترین نمایندگان هنر ایران هستند و مهمانان خارجی این نمایشگاه نیز در روز افتتاحیه و روزهای بعدی، با دیدن این مجسمه‌ها بسیار شگفت زده شده و تحت تاثیر فرم و عنوان‌های بسیار زیبای آنها قرار گرفته بودند. به طوری که برخی از آنها اظهار امیدواری کردند که با دعوت از استاد بهبهانی مقدمات لازم برای برگزاری چنین نمایشگاه با شکوهی را در کشورشان فراهم سازند.

ایوبی با تاکید بر جایگاه والای هنرمندان ایرانی در سطح دنیا اظهار کرد: بنده به عنوان یک رایزن فرهنگی در نمایشگاه‌ها و بینال‌های هنری متعددی در سراسر دنیا حضور داشته‌ام و اعتقاد راسخ دارم که هنرمندان ایرانی به دلیل توان بالا در آفرینش آثار هنری نه تنها توان رقابت با هنرمندان دیگر کشورها دارند، بلکه در بسیاری جنبه‌ها در سطح بسیار فراتری از آنها قرار دارند.

وی هنرمندانی چون استاد تاها بهبهانی را بهترین پیام رسانان فرهنگ و هنر ایران در سطح دنیا معرفی و تصریح کرد: ما باید با حمایت همه جانبه خود از این مشاهیر فرهنگ و هنر، آنها را به عنوان سفیر فرهنگی خود در سطح دنیا معرفی کنیم تا آنها نیز به نحوی شایسته فرهنگ غنی و هنر متعالی ایران را به جهانیان بشناسانند.

رئیس موسسه فرهنگی اکو یکی از اهداف اصلی موسسه فرهنگی اکو را معرفی فرهنگ غنی کشورهای عضو اکو به جهانیان خواند و تصریح کرد: تلاش‌های صورت گرفته در این موسسه در راستای جلب توجه مردمان عضو اکو به فرهنگ غنی خود بوده و همواره تلاش کرده است با معرفی هنرمندان برجسته و مفاخر فرهنگی این کشورها انعکاس شایسته و مناسبی از فعالیت‌های آنها داشته باشد و با برگزاری نمایشگاه و بزرگداشت‌های مختلف این شخصیت‌ها را بیشتر به دنیا بشناساند.