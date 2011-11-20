شرایط فرهنگی و اجتماعی عسلویه ارتقا یابد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن شنبدی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه کمیته اجتماعی و فرهنگی عسلویه افزود: گسترش فعالیتهای فرهنگی همراه با توسعه اقتصادی ضرورتی اجتناب ناپذیر است که بی توجهی به آن ناهنجاریهایی را به همراه خواهد داشت.

وی افزود: اگر بخواهیم بستر خوبی برای فعالیتهای اقتصادی در بخش نفت و گاز ایجاد شود باید شرایط فرهنگی واجتماعی این منطقه ارتقا یابد وگرنه با آسیبهای جبران ناپذیری مواجه خواهیم شد.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار بوشهر گفت: در بخشی از سال شاهد حضور 75 تا 80 هزار نیروی کار در عسلویه هستیم که اگر طرح توسعه پارس شمالی اجرا شود، ممکن است این میزان به 150 هزار نفر برسد.

فرماندار کنگان نیز گفت: میزان فعالیتهای فرهنگی در شهرستان کنگان و بخش عسلویه متناسب با فعالیتهای اقتصادی نیست.

تیمور یزدان شناس افزود: در این زمینه باید قراردادی با منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس منعقد شود که همراه با اجرای طرح های اقتصادی اعتباری نیز به مسائل فرهنگی اختصاص یابد.