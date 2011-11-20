  1. استانها
  2. همدان
۲۹ آبان ۱۳۹۰، ۱۶:۲۵

استاندار همدان از رئیس هیئت مدیره خانه مداحان کشور تجلیل کرد

استاندار همدان از رئیس هیئت مدیره خانه مداحان کشور تجلیل کرد

همدان - خبرگزاری مهر: استاندار همدان پس از برگزاری نهمین اجلاس پیرغلامان حسینی در همدان، از رئیس هیئت مدیره خانه مداحان کشور تقدیر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کرم رضا پیریایی ظهر یکشنبه در دفتر خود با حاج علی آهی رئیس هیئت مدیره خانه مداحان کشور دیدار و از زحمات وی در برگزاری این برنامه قدردانی کرد.

استاندار همدان در این دیدار با تقدیر از حضور قوی و پررنگ جامعه مداحان در نهمین اجلاس بین المللی پیرغلامان حسینی از زحمات رئیس هیئت مدیره خانه مداحان کشور با اهدا لوحی تقدیر کرد.

رئیس هیئت مدیره خانه مداحان کشور نیز میزبانی همدان را شایسته دانست و از مردم مؤمن همدان و استاندار فرهنگی و مسئولین استان همدان تشکر کرد.

نهمین اجلاس بین المللی پیرغلامان حسینی 27 و 28 آبان ماه در همدان برگزار شد.

کد مطلب 1464656

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها