استاندار همدان از رئیس هیئت مدیره خانه مداحان کشور تجلیل کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، کرم رضا پیریایی ظهر یکشنبه در دفتر خود با حاج علی آهی رئیس هیئت مدیره خانه مداحان کشور دیدار و از زحمات وی در برگزاری این برنامه قدردانی کرد.

استاندار همدان در این دیدار با تقدیر از حضور قوی و پررنگ جامعه مداحان در نهمین اجلاس بین المللی پیرغلامان حسینی از زحمات رئیس هیئت مدیره خانه مداحان کشور با اهدا لوحی تقدیر کرد.

رئیس هیئت مدیره خانه مداحان کشور نیز میزبانی همدان را شایسته دانست و از مردم مؤمن همدان و استاندار فرهنگی و مسئولین استان همدان تشکر کرد.