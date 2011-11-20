فعالیتهای فرهنگی از اولویت های جهاد دانشگاهی است

به گزارش خبرنگا مهر، مهدی عباسی ظهر یکشنبه در مراسم افتتاحیه نمایشگاه "عفاف و حجاب" با عنوان "آب و آئینه"، به تحولات گسترده در جهاد دانشگاهی در طول فعالیت آن اشاره کرد و افزود: کسی باور نمی کرد وقتی امام(ره) نهال جهاد دانشگاهی را کاشت امروز به درخت تنومندی تبدیل شود که ثمره آن امروز برداشت می شود.



وی از برگزاری 10 برنامه فرهنگی مختلف در مجموعه دانشگاهی استان زنجان تا پایان امسال خبر داد و گفت: برگزاری اولین نمایشگاه "عفاف و حجاب" در دانشگاه زنجان کلید فعالیت های فرهنگی جهاد دانشگاهی در زنجان محسوب می شود.

رئیس جهاد دانشگاهی استان زنجان یادآور شد: نمایشگاه "عفاف و حجاب" جهاد دانشگاهی به صورت دوره ای در دانشگاههای استان زنجان برگزار خواهد شد.



همچنین مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان با بیان اینکه جهاددانشگاهی زنجان یک مجموعه توانمند و کوشا است، اظهار کرد: در این نهاد علمی فرهنگی، شاهد فعالیت انسان‌های هنرمند، خلاق و با معلومات هستیم.



علی سهندی با بیان اینکه همه ما شاهد اوضاع فرهنگی جهان امروز هستیم، افزود: برای مقابله با فرهنگ غلط و مبتذل و در عین حال عرضه فرهنگ غنی اسلامی، چاره‌ای جز رجوع به فطرت خویش نداریم.



وی با اشاره به اینکه به هر حال هیچ انسانی لامذهب به دنیا نمی‌آید ادامه داد: در شرایط موجود و طبق توصیه‌های مقام معظم رهبری، باید به قرآن و عترت به عنوان سرمایه‌های عظیم انسانی و اسلامی رجوع کنیم چرا که اگر دین خود را تقویت کنیم، زندگی سعادتمندی در دنیا خواهیم داشت.



سهندی افزود: در طول تاریخ، انسان‌هایی بوده‌اند که عشق و ارادت به ائمه را در خود حفظ و هزینه‌های این ارادت را پرداخته‌اند، پس ما نیز باید روش و منش این بزرگواران را حفظ کنیم، بزرگ‌ترین افتخار برای ما مسلمانان به خصوص شیعیان، زنده نگهداشتن راه و روش ائمه بزرگوار اسلام است.