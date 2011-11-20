تیم فوتبال سیاه جامگان خراسان به مصاف البدر می رود

به گزارش خبرگزاری مهر، این دیدار از ساعت 14 و 30 دقیقه روز دوشنبه 30 آبان ماه سال جاری در ورزشگاه تختی بندرلنگه برگزار خواهد شد.

طبق اعلام فدراسیون فوتبال جواد رحیم زاده، به عنوان داور وسط در این دیدار حضور خواهد داشت و سجاد قنبری و حسین مفتاح نیز وی را در امر قضاوت همراهی خواهند کرد، همچنین عباس صادقی داور چهارم این مسابقه خواهد بود.

تیم فوتبال البدر بندرکنگ که از 3هفته پیش، با آمدن شهرام مهرپیما وضعیت مناسب تری در امر نتیجه گیری پیدا کرده هم اکنون با یک برد، سه تساوی و چهار باخت و کسب شش امتیاز در مکان سیزدهم جدول رده بندی قرار دارد.

این تیم هفته گذشته موفق شد تیم قدرتمند فولادنوین خوزستان را در اهواز با نتیجه بدون گل متوقف کند.

از سوی دیگر سیاه جامگان که تاکنون نتوانسته اند هیچ یک از دیدارهای خارج از خانه خود در لیگ دسته دوم را با پیروزی پشت سربگذارند در این دیدار به دنبال کسب اولین سه امتیاز خارج از خانه هستند.

ابومسلمی ها که با آمدن محمدرضا مهاجری روند رو به رشد خود را آغاز کرده اند امیدوارند با کسب پیروزی مقابل بندری ها فاصله خود را با صدر جدول رده بندی کمتر کنند.

این تیم هم اکنون با سه برد، یک تساوی و سه باخت و کسب 10امتیاز در مکان هفتم جدول رده بندی گروه اول لیگ دسته دوم قرار دارد.

تیم فوتبال سیاه جامگان با 11گل زده، پس از استقلال اهواز که 12 توپ از خط دروازه حریفان رد کرده، دومین خط حمله قدرتمند لیگ دسته دو را در اختیار دارد.