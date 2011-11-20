اردوی جهادی اساتید علوم پزشکی شیراز برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دراین اردو هفت نفراز اساتید دانشکده بهداشت و تغذیه از بیش از 12 روستا و منطقه محروم شیراز و مراکز بهداشتی که این مناطق را تحت پوشش دارند، بازدید کردند و از نزدیک با مسائل و مشکلات بهداشتی و تغذیه ای این مناطق آشنا شدند.

در این اردو روستاها و مناطقی مانند ابونصر، کفترک، بهاران، قلعه نو، کوشکک و مهدی آباد شیراز مورد بازدید اساتید قرار گرفتند.

این اردو که با هماهنگی معاونت فرهنگی دانشجویی دانشکده بهداشت و تغذیه شیرازبرگزار شد، اولین اردوی جهادی اساتید بود که در این سطح در دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزار شد.