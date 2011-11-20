پنج فرنگی کار مازندرانی به تیم ملی دعوت شدند

غلام نوری زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: محسن حاجی پور در وزن 55 کیلوگرم، قاسم رضایی، داوود گیل نیرنگ و محمد رضا اکبری در وزن 96 کیلوگرم و بشیر باباجانزاده و بهروز یوسفی در وزن 120کیلوگرم پنج کشتی گیر دعوت شده مازندرانی به اردوی تیم ملی دعوت شدند.



وی افزود: حمیدرضا اسماعیل نژاد، به عنوان مربی مازندرانی از سوی سرمربی تیم ملی به کادر فنی اضافه شد.



دبیر هیئت کشتی مازندران گفت: کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان در مجموع 36 فرنگی‌ کار را به دور جدید اردوی تیم ملی دعوت کرد.



نوری زاده اضافه کرد: اردوی تیم کشتی فرنگی روزهای چهارم تا هشتم آذرماه در خانه کشتی برگزار خواهد شد.



وی ادامه داد: در میان دعوت شدگان به تیم ملی کشتی فرنگی تهران با هشت کشتی گیر و مازندران و خوزستان هرکدام با پنج کشتی گیر، بیشترین تعداد دعوت شدگان به اردوی تیم ملی را دارند.