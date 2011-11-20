پنج فرنگی کار مازندرانی به تیم ملی دعوت شدند

غلام نوری زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: محسن حاجی پور در وزن 55 کیلوگرم، قاسم رضایی، داوود گیل نیرنگ و محمد رضا اکبری در وزن 96 کیلوگرم و بشیر باباجانزاده و بهروز یوسفی در وزن 120کیلوگرم پنج کشتی گیر دعوت شده مازندرانی به اردوی تیم ملی دعوت شدند.
وی افزود: حمیدرضا اسماعیل نژاد، به عنوان مربی مازندرانی از سوی سرمربی تیم ملی به کادر فنی اضافه شد.
دبیر هیئت کشتی مازندران گفت: کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان در مجموع 36 فرنگی کار را به دور جدید اردوی تیم ملی دعوت کرد.
نوری زاده اضافه کرد: اردوی تیم کشتی فرنگی روزهای چهارم تا هشتم آذرماه در خانه کشتی برگزار خواهد شد.
وی ادامه داد: در میان دعوت شدگان به تیم ملی کشتی فرنگی تهران با هشت کشتی گیر و مازندران و خوزستان هرکدام با پنج کشتی گیر، بیشترین تعداد دعوت شدگان به اردوی تیم ملی را دارند.
ساری - خبرگزاری مهر: دبیر هیئت کشتی مازندران از دعوت پنج فرنگی کار مازندرانی به دور جدید تمرینات آماده سازی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان کشور خبر داد.
غلام نوری زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: محسن حاجی پور در وزن 55 کیلوگرم، قاسم رضایی، داوود گیل نیرنگ و محمد رضا اکبری در وزن 96 کیلوگرم و بشیر باباجانزاده و بهروز یوسفی در وزن 120کیلوگرم پنج کشتی گیر دعوت شده مازندرانی به اردوی تیم ملی دعوت شدند.
نظر شما